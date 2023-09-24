Несмотря на войну: некоторые западные политики хотят выборов в Украине в следующем году, — Washington Post

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул в ответ на давление со стороны некоторых западных политиков, что Украина не может позволить себе потратить 135 миллионов долларов на проведение выборов, пока она борется за свое выживание.

Некоторые западные политики, несмотря на российскую агрессию в Украине и объявленное общенациональное военное положение, продолжают давить на власти страны и подталкивать их к проведению парламентских и президентских выборов в следующем году. Об этом пишет сегодня, 24 сентября, американская газета Washington Post.

Это предложение сначала выдвинул нидерландский председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс. Впоследствии во время визита в Киев это сделал сенатор-республиканец Линдси Грэхем. Дело подхватили и другие республиканцы, включая таких одиозных консерваторов, как Такер Карлсон, который ложно обвинил Зеленского в отмене выборов.

На самом деле Конституция Украины запрещает выборы в условиях военного положения, отмечает издание, ссылаясь, в том числе, на экспертов по выборам и сторонников демократии.

"Проведение свободных и честных выборов в военное время фактически невозможно и также необдуманно. Сейчас примерно одна пятая территории Украины оккупирована российскими войсками. Миллионы украинцев перемещены, многие из них живут за пределами страны. Десятки тысяч солдат заброшены на фронт", — подчеркивает WP.

По мнению медиа, давление относительно проведения выборов, несмотря на упомянутые препятствия, подчеркивает постоянные требования некоторых сил на Западе, чтобы Украина доказала свою преданность демократии, даже несмотря на то, что украинцы дважды поднимались на массовые продемократические демонстрации — во время Оранжевой революции 2003-2004 годов и Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Украинские чиновники, на которых WP ссылается анонимно, говорят, что для проведения голосования в военное время необходимо преодолеть значительные финансовые, материально-технические и юридические препятствия.

"Нет ситуации, в которой можно было бы провести демократические выборы во время войны. Россияне настаивают на этом через свои тайные каналы", — приводит издание слова источника из украинского органа безопасности.

Такая перспектива, по мнению экспертов WP, абсолютно невозможна и может дать московским силам средство проникнуть в Украину и ослабить ее изнутри.

"Это рискованно, плохо для страны и бессмысленно с политической точки зрения. Это подорвет очень хрупкую политическую устойчивость украинского государства", — отмечает украинский источник.

Некоторые украинские политики даже опасаются, что ценой проведения выборов в военное время может стать проигрыш в войне, поскольку внутренние политические разногласия, которые являются естественными в демократическом обществе, могут разрушить национальное единство, необходимое для победы над Россией.

По словам некоторых украинских парламентариев, давление наблюдается прежде всего со стороны республиканцев из-за начала президентских выборов в США в 2024 году.

"Это логично и ожидаемо. Конечно, украинские дела так или иначе станут частью внутриамериканского дискурса", — отметил медиа один народный депутат.

Пять причин, по которым выборы в Украине не могут состояться в 2024 году

Прежде всего, как отметил президент Владимир Зеленский во время визита в Канаду, проводить выборы во время войны запрещает закон. Он назвал пять преград для этого:

выборы должны проходить демократично и прозрачно, для этого нужны независимые наблюдатели;

проблемы с голосованием людей на временно оккупированных российскими захватчиками территориях;

сложности с голосованием для граждан Украины, которые находятся за рубежом;

дефицит средств, которых Украине хватает только на финансирование армии;

голосование военных, которое практически невозможно организовать.

Напомним, в августе Верховная Рада Украины продлила военное положение на 90 дней, тем самым в правовом смысле перенеся парламентские выборы, которые должны были состояться не позднее конца октября.

Фокус также писал, что на брифинге в Канаде Владимир Зеленский заявил о том, что следует конфисковать российские активы.