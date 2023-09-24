Китай установил "блокаду" в Южно-китайском море: береговая охрана КНР мешает Филиппинам (фото, видео)

Пекин претендует на 90% Южно-китайского моря, то есть также заявляет свои права на исключительные экономические зоны Вьетнама, Малайзии, Брунея, Индонезии.

В воскресенье, 24 сентября, Филиппины обвинили Береговую охрану Китая в создании "плавучий барьера" в спорном районе Южно-Китайского моря. В Маниле заявили, что такие действия не позволят филиппинцам входить в этот район и ловить рыбу. Об этом сообщает The New York Post.

Береговая охрана Филиппин и Бюро рыболовства и водных ресурсов "решительно осудили" то, что китайские силы решили установить барьер на участке отмели Скарборо.

Китай: попытка "блокады" моря

Водное заграждение Китая не позволяет рыбакам ловить рыбу и зарабатывать себе на хлеб, отметили представители береговой охраны.

"[Береговая охрана Филиппин] продолжит тесно сотрудничать со всеми правительственными учреждениями разных сторон, чтобы защитить наши права на морской территории", – сказал представитель ведомства Джей Тарриэла.

Катера китайской береговой охраны заметили возле плавучего барьера 20 сентября.

Власти Китая заявляют свои права на 90% Южно-Китайского моря, другими словами это претензия на исключительные экономические зоны Вьетнама, Малайзии, Брунея, Индонезии и Филиппин.

Китай часто устанавливает подобные заграждения, чтобы ограничивать рыболовство

Отмель Скарборо Китай захватил в 2012 году, чем вынудил филиппинцев рыбачить в других районах и преодолевать значительные расстояния в поисках улова.

Вместе с тем при прежнем президенте Родриго Дутерте Пекин все же позволил филиппинским рыбакам вернуться на мелководье, когда двусторонние отношения заметно улучшились. Однако напряженность между странами вновь возросла с приходом к власти Фердинанда Маркоса-младшего.

По данным береговой охраны, во время патрулирования сотрудники ведомства обнаружили плавучий барьер длиной около 300 метров.

Сообщается, что заграждение установили китайские береговые охранники вместе с патрульными на катере. Этому предшествовало появление в спорном районе филиппинского судна.

Китай блокировал рыболовство в спорном районе моря

Местные рыбаки говорят, что Китай часто устанавливает подобные заграждения, чтобы ограничивать рыболовство.

Сообщается, что китайские охранники на лодке 15 раз пытались связаться по радио с филиппинской стороной и рыбаками, обвиняя их в нарушении международного и китайского законодательства. Но после того, как выяснилось, что на борту филиппинского корабля есть пресса, китайские лодки уплыли.

Напомним, что в марте самолет-разведчик ВМС США появился в воздушном пространстве возле Тайваня, Китай, в свою очередь, поднял в воздух истребитель для перехвата.

Также сообщалось, что прошлой осенью над Черным морем российский Су-27 преднамеренного атаковал британский самолет-разведчик, но промахнулся.