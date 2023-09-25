Подразделения ВС РФ зашли с границы на Харьковщине: украинские снайперы заставили их бежать

Украинские защитники дождались меткого момента, пока все "незваные гости" соберутся вместе. Далее уже работали снайперы и танки, рассказали в ГПСУ.

На одном из участков границы в Харьковской области российские захватчики зашли с территории РФ и принялись обустраивать позиции. Их заметили украинские пограничники и открыли огонь. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, в Купянском районе наземная и воздушная разведки бригады "Сталевий кордон" обнаружили попытки российских оккупантов укрепиться. Они возводили фортификационные укрепления на стороне РФ, а затем плавно перебрались на территорию Украины и начали возводить укрепления вблизи границы.

Украинские разведчики выждали момент, когда россияне сплотились в одном месте на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории и устроили оккупантам "добро пожаловать".

"Пограничники совместно с бойцами одной из танковых бригад ВСУ спланировали совместные мероприятия по вытеснению врага за пределы государственной границы. Нескольких захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда враги начали убегать с территории Украины, наши защитники открыли огонь из танков и минометов", — говорится в сообщении.

Напомним, что во время контрнаступления ВСУ на западе Запорожской области была уничтожена 810-я отдельная морская пехотная бригада РФ Черноморского флота. Потери оккупантов составили 85%.

Ранее сообщалось, что на Луганщине прогремели взрывы и начали детонировать боекомплекты оккупантов. В соцсетях пишут, что на месте работают медики, а местные сидят в подвалах.