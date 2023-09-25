Руководитель волонтерской организации создал схему для уклонистов через "Шлях" (фото)

Подозреваемый подыскивал "клиентов" и предлагал за 2500 долларов внести данные о них в систему "Шлях", которая предоставляет возможность законно выехать за пределы государства.

35-летний харьковчанин, руководитель волонтерской организации, используя систему "Шлях", организовал незаконную схему для мужчин, которые желали избежать военной службы. В Telegram-канале Харьковской прокуратуры сообщили подробности.

По информации следствия, руководитель волонтерской организации организовал преступную схему по незаконному пересечению границы Украины военнообязанными гражданами, которые законных оснований для этого не имеют. Подозреваемый подыскивал "клиентов" и предлагал за 2500 долларов внести данные о них в систему "Шлях", благодаря чему они получали возможность беспрепятственно выезжать за пределы нашего государства как водители-волонтеры.

Нарушитель способствовал в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины благодаря предоставлению указаний, советов из корыстных побуждений. Благодаря его действиям граждане надеялись получить право на выезд за пределы государства.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Оплатив услугу, "клиенты" передавали руководителю волонтерской организации копии личных документов. Правоохранители 25 сентября его задержали во время передачи средств. Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению преступления.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, 13 сентября сотрудник правоохранительных структур задержали главу ТЦК и филиала университета, которые вывозили уклонистов за пределы нашего государства. Стоимость таких "услуг" составляла от 800 до 8 000 долларов.

Также 29 августа в Киевской области разоблачили взяточников с ТЦК и ВВК, которые получили от уклонистов 10 млн грн. Группа сообщников помогала мужчин незаконно снимать с воинского учета.