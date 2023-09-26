ВС РФ начали мобилизацию местных жителей в оккупированной части Запорожской области, — Федоров

По словам мэра Мелитополя, центры набора на контрактную службу сейчас работают в нескольких неподконтрольных Украине городах. На многих предприятиях сотрудников заставляют встать на воинский учет для дальнейшего призыва в ряды ВС РФ.

Российские военные проводят новую волну массовой мобилизации на временно оккупированных территориях Запорожской области. Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

Согласно его утверждениям, оккупационные власти вынуждают местных жителей заключать контракты с вражеским вооруженным контингентом.

"Мобилизация на временно оккупированной территории Запорожской области началась. На всех предприятиях есть воинский учет и они заставляют наших жителей подписывать контракты", — сказал Федоров.

Кроме того, он добавил, что сейчас центры набора на контрактную службу работают в Мелитополе, Бердянске и других временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области — в Акимовке, Токмаке, Приморске, Приазовском.

В сообщении он добавил, что на многих предприятиях принуждают работников стать военнообязанными и подписать контракты с армией враждебного государства. По словам Федорова, оккупационные власти также рассылают SMS-сообщения с предложениями о вступлении в вооруженные силы страны-агрессора.

Он добавляет, что в 2024 году ВОТ Запорожской области россияне планируют отнести к Южному военному округу РФ — и это будет еще одним шагом к принудительной мобилизации.

Напомним, 30 августа первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что оккупанты не смогли организовать массовую мобилизацию на территории региона из-за тихого сопротивления населения. По словам Соболевского, враг боится давать оружие херсонцам.

19 сентября росСМИ сообщили, что в Москве начали разыскивать людей, которые не стоят на воинском учете. В частности, это касается тех, кто недавно получил российский паспорт.