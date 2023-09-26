Собрались на совещание: HIMARS прервал консилиум командования ВС РФ на Херсонщине (видео)

В результате взрыва во время "панельной дискуссии" пострадали по меньшей мере 15 оккупантов. 8 из них погибли.

В Херсонской области ВСУ не дали оккупантам провести совещание. К ним "постучался" HIMARS. Об этом пишет LIGA.net, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что удар РСЗО пришелся в момент, когда в здании собрались россияне и проводили оперативное совещание.

Ракета HIMARS накрыла офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии армии России во время ежедневного совещания.

В результате удара восемь оккупантов были ликвидированы, еще семеро получили ранения.

На опубликованных кадрах видно, что ракета точно атакует здание на окраине населенного пункта. От него остаются руины и пыль.

Напомним, что неравнодушные жители Крыма помогли ВСУ корректировать удары по штабу Черноморского флота РФ. По словам председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, крымчане начинают понимать, что Россия их обманула, поэтому все больше граждан контактируют с ВСУ и помогают различными методами.

Ранее сообщалось, что в результате попаданий в здание штаба Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе погибли 34 офицера. Среди них командующий Черноморского флота России — адмирал Виктор Соколов.