Живой или мертвый: что говорят в ССО о появлении командующего ЧФ РФ на заседании МО России

Силы специальных операций заявили, что опираются на данные, которые получили от своих источников.

Появление якобы погибшего в Севастополе во время атаки на штаб Черноморского флота командующего ЧФ РФ Виктора Соколова на заседании коллегии Минобороны РФ смутило общество. Все потому, что накануне ССО сообщили о его ликвидации в результате атаки. В пресс-службе Сил специальных операций объяснили, как так могло произойти.

"Как известно в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ были уничтожены 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших командующий ЧФ РФ. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел. Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым - наши подразделения уточняют информацию", — говорится в сообщении.

В ССО отметили, что уточнение данных происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции.

Напомним, что накануне пропагандист Сергей Марков публично стал требовать, чтобы власть показала россиянам живого или мертвого командующего Черноморского флота РФ, из-за того, что украинские СМИ сообщили о его ликвидации.

Ранее в ССО сообщили, что во время атаки на штаб Черноморского флота в оккупированном Севастополе погибли высокопоставленные офицеры. Среди них командующий флотом Виктор Соколов.