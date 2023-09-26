"Мощь": подразделение ССО Азов Харьков пополнилось рекрутами и вошло в состав бригады ВСУ

Бойцы считают, что борьба в составе бригады позволяет выполнять более масштабные боевые задачи, а их опыт в разведывательно-диверсионной деятельности позволит уничтожить больше врагов.

ССО АЗОВ Харьков растет и становится 97-м отдельным механизированным батальоном в составе 60-й Отдельной механизированной Ингулецкой бригады. Об этом сообщили 26 сентября в Telegram подразделения.

Бойцы отметили, что продолжается процесс совершенствования. АЗОВ подстраивается под реалии войны, поэтому было принято решение стать 97-м отдельным механизированным батальоном 60 ОмБр.

Это увеличивает, как считают защитники, возможности и боевую мощь. По их мнению, борьба в составе бригады позволяет выполнять более масштабные боевые задачи. Залог успеха — опыт в разведывательно-диверсионной деятельности и неустанная мотивация. Цель военных — уничтожить российских оккупантов, отомстить за все совершенные преступления и обеспечить мирное будущее Украины.

"Мы не остановимся до окончательной победы! Девять семь — несокрушимая воля, непоколебимая мощь! Вместе к победе!" — говорится в заметке.

Telegram/97-й отдельный механизированный батальон 60 ОмБр

Бывший боец полка АЗОВ и командир спецподразделения ГУР МОУ Kraken Константин Немичев в Telegram подтвердил информацию об изменениях в харьковском подразделении азовцев.

60-я отдельная пехотная бригада ВСУ

60-я отдельная пехотная бригада — военное формирование Корпуса резерва Вооруженных Сил Украины. Большинство ее военнослужащих закалены в боях с российскими захватчиками.

В апреле 2022 года подразделение освободило 11 населенных пунктов в Херсонской области. Бригада действовала в составе Группировки войск "Юг".

Бригаде присвоено почетное наименование "Ингулецкая" 24 августа 2022 года.

Напомним, Александр Иванцов, украинский военнослужащий под псевдонимом "Восток", 25 сентября рассказал, как ему удалось не оказаться в российском плену. Он единственный из защитников "Азовстали", кто вышел к территории, которая была под контррелем украинских войск. Боец неделю прятался под землей и преодолел 200 км оккупированных территорий, но не сдался в плен российским захватчикам.