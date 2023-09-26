Оборонный комитет парламента Болгарии поддержал предоставление Украине ракет С-300, но есть нюанс

Министр обороны Тодор Тагарев объяснил, что его страна предоставит Украине ракеты, которые сама не может отремонтировать.

Комитет по вопросам обороны Национальной ассамблеи Болгарии 26 сентября поддержал решение о предоставлении Украине непригодных для эксплуатации ракет к комплексам С-300, преимущественно для использования в качестве запасных частей, сообщает The Sofia Globe.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев пояснил, что предложение о предоставлении дополнительной военной помощи Украине не предусматривает каких-либо ракетных комплексов ПВО. Он уточнил, что Болгария предоставит Украине ракеты, которые не может отремонтировать.

"Нам лучше не хранить неисправные ракеты ЗРК, потому что это опасно и может угрожать жизни личного состава", — заявил начальник обороны адмирал Эмиль Ефтимов.

В Комитете считают, что ракетные комплексы С-300 были признаны военными непригодными к эксплуатации, и хотя отремонтировать ракеты в Болгарии невозможно, Украина имеет возможность их использовать.

"Наша страна не имеет необходимых мощностей для самостоятельного ремонта этих боеприпасов. Их использование нашей армией создало бы серьезную угрозу для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина заявила, что имеет возможность использовать такие дефектные боеприпасы и поставить их на службу в украинскую армию", — говорится в пояснительной записке.

По словам депутатов, эта помощь не уменьшит обороноспособность болгарских вооруженных сил и не уменьшит возможности болгарских С-300 по защите болгарского неба.

Проект решения, подписанный Бойком Борисовым, Деляном Пеевским, Христо Ивановым и Кириллом Петковым, также предусматривает, что Болгария предоставит Украине излишки патронов калибра 5,56 из запасов МВД.

Напомним, в МИД Германии объяснили, почему не поставляют Украине дальнобойные ракеты Taurus. Руководительница министерства признала, что часть их оружия оказалась нерабочей или устаревшей. Анналена Бербок подчеркнула, что предоставление такого вооружения нельзя было бы считать помощью.

Ранее, 25 сентября, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила танки Abrams от США. Он отметил, что военная техника "готовится усилить наши бригады".