"Сижу, никого не трогаю": полевой командир ВС РФ Ходаковский рассказал, как уклонился от HIMARS

Из-за обстрела оккупант заявил, что его место пребывания стало опасным, поэтому придется его менять.

Две высокоточных ракеты РСЗО HIMARS в Донецке немного промазали по главарю террористов так называемой "ДНР" и коллаборационисту Александру Ходаковскому. Об этом случае командир батальона "Восток" ВС РФ Александр Ходаковский рассказал в своем телеграм-канале.

"Сижу, никого не трогаю, принуждение делаю", а тут два прилета "хаймарсов". Мне говорили, что наши уже научились смещать точку попадания. Не на много, но хватило, чтобы не на голову. Кто изобрел этот способ, я проставляюсь", — написал Ходаковский.

В подтверждение своих слов он обнародовал видео, на котором снял два изуродованных обломками легковых автомобиля и две глубокие воронки в нескольких метрах рядом.

Он добавил, что из-за обстрелов теперь вынужден сменить место дислокации.

Блогер и украинский патриот из Донецка "Necro Mancer" прокомментировал: "Донецк. Прилетело, куда надо, но мимо точки. Ходаковский снова отскочил".

Напомним, что ракеты HIMARS прервали консилиум командования ВС РФ на Херсонщине. Они попали в здание, где те собрались на совещание.

Ранее сообщалось, что неравнодушные жители Крыма помогли ВСУ корректировать удары по штабу Черноморского флота РФ.