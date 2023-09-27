В Запорожской области провели эвакуацию детей из пяти населенных пунктов, — ОВА (видео)

Из Степногорска выехали 82 человека, 39 из которых — дети, а из Новопавловки, Егоровки, Преображенки и Гуляйполя вывезли 47 человек, из них 20 — несовершеннолетние.

Из пяти населенных пунктов в Запорожской области эвакуировали всех детей. Речь идет о городе Гуляйполе, селах Новопавловка, Егоровка и Преображенка в Пологовском районе, а также Степногорск Васильевского района. Подробности в эфире "Радио свободы" сообщил Евгений Мироненко, заместитель руководитель Запорожской областной военной администрации.

В общем, представители областной власти, зафиксировали, что из этих населенных пунктов удалось вывезти 59 детей. Он отметил, что на местах фактически выполнили правительственное задание.

"Мы полностью отработали и всех детей мы эвакуировали с семьями", — пояснил он.

Степногорскую эвакуация состоялась четко и быстро. В населенном пункте не осталось ни одной семьи с детьми.

"Вообще там по гражданскому населению также такая вот ситуация у нас", — заявил Мироненко.

По информации чиновника, по состоянию на 22 сентября в Запорожье из Степногорска выехали 82 человека, 39 из которых — дети. Сейчас на территории поселка нет ни одного жителя. Из Новопавловки, Егоровки, Преображенки и Гуляйполя вывезли 47 человек, из них 20 — дети.

Он отметил, что в связи с обстрелами дети не могут системно и стабильно учиться. Учителя получили указание, чтобы обеспечить рабочий процесс и не прерываться во время тревоги. Школы и садики в регионе в обычном режиме не работают.

"Офлайн занятий нет", — пояснил он.

Эвакуация детей в Запорожской области

Принудительную эвакуацию детей из этих населенных пунктов объявили 29 августа. В Кабмине отмечали, что такие меры необходимы в связи со сложной ситуацией с безопасностью. Оттуда тогда запланировали принудительно вывезти 54 ребенка и 67 сопровождающих.

Кроме детей, инициатива касалась маломобильных лиц, проживающих в указанных населенных пунктах области. Для них было принято решение об обязательной эвакуации.

Напомним, 17 августа из освобожденного Урожайного эвакуировали последних гражданских. В населенном пункте российскими захватчиками были полностью разрушены школа, дома и медицинский пункт. В январе 2022 года в нем проживало около 1000 человек. Село расположено к югу от Великой Новоселки в сторону оккупированных Волновахи и Мариуполя.