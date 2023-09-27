"Им ничего не светит": десантник ВСУ рассказал подробности боев с россиянами (видео)

Бойцы ДШВ ВСУ накрывают противника всеми своими огневыми средствами еще во время выдвижения, а недавно было уничтожено около четырех вражеских танков и несколько БПМ.

Украинские десантники достойно защищают Родину и не дают врагу пройти дальше, уничтожая в большом количестве личный состав и технику российских оккупантов. В Facebook Генштаб ВСУ 27 сентября опубликовал видео разговора с бойцами.

Командир парашютно-десантного подразделения Алексей рассказал, что пока на фронте украинские десантники, захватчикам пройти не удастся. За месяц, что бойцы находятся в соответствующей локации, стрелковые бои были лишь несколько раз. В основном, украинские защитники накрывают противника всеми своими огневыми средствами еще во время выдвижения, а недавно было уничтожено около четырех вражеских танков и несколько БПМ.

"Обычно штурмуют пешими группами", — пояснил он.

Преимущественно фиксируют представителей из так называемого подразделения "Шторм-Z". Украинская аэроразведка очень помогает десантникам заблаговременно выявлять цели.

Во время боевых действий, как отметил боец, воюют все командиры. На одном из направлений, его собрат получил осколочное ранение ноги. Офицер во время боя и в дальнейшем руководил своим подразделением и выполнил боевую задачу около восьми часов. Всего тогда было уничтожено около пяти десятков оккупантов и захвачены ценные трофеи.

"Не даем противнику подойти. И пока мы здесь стоим — им ничего не светит!" — отметил командир.

Напомним, 26 сентября десантники украинского войска продемонстрировали, как прикрывают небо Украины с ПЗРК Stinger. Российские пилоты сейчас боятся залетать слишком близко к линии фронта из-за высокой насыщенности украинской ПВО и меткости зенитчиков ВСУ. Оператор переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger Владимир заявил, что в начале войны ситуация была сложнее.