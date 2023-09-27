КНДР депортирует военного США Трэвиса Кинга, который незаконно пересек границу

В июле американский солдат, который имел проблемы с дисциплиной, вместо самолета в Техас из Южной Кореи, отправился в КНДР. Пхеньян заявляет, что военный был возмущен расовой дискриминацией в ВС США.

Американского военнослужащего Трэвиса Кинга депортируют из Северной Кореи после незаконного проникновения на территорию страны. Об этом сообщает Bloomberg.

В июле солдат армии США был на экскурсии в Южной Корее, во время которой он незаконно проник на территорию КНДР. Сейчас Пхеньян решил депортировать американца после завершения всех допросов.

"Трэвис Кинг признался, что незаконно вторгся на территорию КНДР, поскольку был возмущен бесчеловечным обращением и расовой дискриминацией в американской армии и разочарован неравноправным американским обществом", — заявили в южнокорейском центральном телевидении.

В заявке КНДР нет данных о том, где держат Кинга или, как и куда его будут возвращать. Вероятно, его держат в столице Северной Кореи. Дело Трэвиса Кинга — это первый случай неакционного проникновения американца в КНДР за последние десятилетия. Администрация Джо Байдена неоднократно пыталась найти выходы на Пхеньян, чтобы освободить своего бойца. Ким Чен Ын проигнорировал неоднократные просьбы о переговорах.

23-летний Кинг служил в штате Висконсин кавалерийским разведчиком с января 2021 года. В Южной Корее он имел проблемы с законом, его должны были отправить в Техас, где ему грозило исключение из армии. Вместо самолета Кинг пошел на экскурсию в деревне Пханмуджом, где перебежал границу и попал в КНДР. В августе Северная Корея заявила, что Кинг искал там убежища из-за несправедливого обращения в армии.

Напомним, 26 сентября СМИ писали, что в КНДР продемонстрируют новую систему L-SAM.

21 сентября в Южной Корее предостерегли Россию от помощи КНДР.