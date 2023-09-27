В Закарпатской области военнообязанных за более $8 тыс. переправляли через Тису в Румынию (фото)

За своих "услуги" организатор незаконной схемы просил 5500 долларов, а после прибытия уклонистов на территорию соседнего государства должен был получить еще 3 тысячи.

На Закарпатье задержали организаторов побега мужчин, которые пытались избежать службы в украинских войсках. Граждан на территорию Румынии переправляли через реку Тиса. Подробности сообщили в Facebook Госпогранслужбы Украины.

Канал побега решил организовать житель Ивано-Франковской области. Организаторы незаконной схемы решили через границу переправлять военнообязанных мужчин. Через реку Тиса они добирались в Румынию.

Прикарпатец управлял автомобилем Mercedes-Benz. С территории Ивано-Франковской области автомобиль отправился в Закарпатскую область. В салоне транспортного средства было трое пассажиров.

Мужчина дал указания относительно того, как группа должна вести себя при прохождении блокпостов. В соседнее государство подозреваемый намеревался переправить граждан вне официальных пунктов пропуска. За своих "услуги" он просил 5500 долларов.

Мужчины, которые хотели избежать службы в украинской армии, должны были предоставить организатору схемы еще 3 тысячи долларов. По договоренности, средства они планировали предоставить после попадания на территорию Румынии.

В случае доказательства в суде вины участников группировки, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Напомним, в сентябре на Харьковщине обнаружили руководителя волонтерской организации создал схему для уклонистов через "Шлях". Благодаря его действиям граждане надеялись получить право на выезд за пределы государства как водители-волонтеры.