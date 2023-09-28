Дошли до села: на Белгородщине в РФ произошел прорыв украинской ДРГ, — росСМИ (фото)

ДРГ якобы зашла с территории Сумской области в Краснояружский район. Российские пограничники принялись отражать атаку.

В Белгородской области украинская ДРГ зашла на территорию России, и произошел бой. Об этом сообщает российское издание SHOT.

"Украинская ДРГ предприняла попытку прорваться в Белгородскую область. Они подошли с территории Сумской области к Краснояружскому району. Российские военные отражают атаку", — говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители села Теребрене якобы прячутся в подвалах из-за артобстрела. Некоторых жителей эвакуировали.

SHOT сообщает, что попытка прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область началась в 6 утра. Диверсанты якобы подошли к селу Староселье.

"Российским пограничникам в ходе боя удалось отбить атаку. Стрельба прекратилась, но угроза пока остается. В Краснояружском районе перебои со связью", — сообщает издание.

Украинская сторона официально попытку прорыва ДРГ на территорию РФ пока не комментировала.

Напомним, что на одном из участков границы в Харьковскойобласти российские захватчики зашли с территории РФ и принялись обустраивать позиции. Их "выгоняли" украинские снайперы.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области небольшие диверсионные разведгруппы ВСУ высадились на левом (восточном) берегу Днепра к северу от Подстепного и на Казацком острове.