Грозит пожизненное: задержали корректировщицу вражеского огня по ВСУ под Бахмутом

Подозреваемая успела передать агрессору 8 локаций украинских военных, которые двигались в направлении передовой.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала "на горячем" еще одного агента ФСБ, которая корректировала воздушные удары РФ по позициям Сил обороны в Донецкой области. Об этом сообщила СБУ.

"Среди основных целей врага были подразделения ВСУ, которые привлечены к проведению контрнаступательных операций в районе Бахмута", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что подозреваемая передала агрессору 8 локаций украинских войск, которые двигались в направлении передовой. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили корректировщицу еще на начальном этапе ее преступной деятельности и благодаря этому своевременно проинформировали командование ВСУ о потенциальных угрозах.

После правоохранители провели комплексные мероприятия по обеспечению безопасности украинских защитников на указанном направлении, а саму женщину задержали на попытке передачи новых разведданных агрессору.

По данным следствия, подозреваемой оказалась жительница Торецка, которую российская спецслужба дистанционно завербовала в начале этого года.

Для привлечения фигурантки к негласному сотрудничеству захватчики задействовали еще одну женщину с временно оккупированной части региона. Ею оказалась подруга подозреваемой — представительница оккупационного "управления ФСБ по ДНР".

По ее указаниям, женщина самостоятельно обходила территорию города и его окрестности и скрыто фиксировала военные объекты ВСУ.

"О полученной информации писала "связной" в мессенджер, а после отправки сообщений — сразу удаляла их с телефона", — добавляют в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение. Контрдиверсионные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одну информаторку спецслужб Российской Федерации, которая передавала оккупантам информацию о Силах обороны в Донецкой области.