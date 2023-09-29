Украина частично перенесла производство ракет в другие государства из-за атаки РФ, — Данилов

Россияне воспользовались данными дислокации объектов еще со времен Советского Союза и ударили по одному из украинских предприятий по производству ракет.

Украина решила частично перенести производство своих ракет за пределы государства. Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, сообщил подробности в эфире Украинского радио.

Он отметил, что состоялся ракетный удар российских захватчиков по одному из предприятий, которое изготавливало ракеты. Сейчас предприятие функционирует за пределами Украины.

Секретарь СНБО отметил, что атака произошла давно. Россияне воспользовались данными дислокации объектов еще со времен Советского Союза. Определенные шаги для противодействия этому были сделаны.

"Это не влияет глобально на ракетную программу", — сказал он.

Данилов также отметил, что часть производства вынесена за пределы нашей страны. По его словам, туда Российская Федерация точно не достанет.

ВПК Украины во время войны — заявление Данилова

Алексей Данилов 29 сентября оценил работу украинского ВПК. Он выразил недовольство определенной критикой. Секретарь СНБО отметил, что современный мир не дает возможности самостоятельно на 100 процентов закрывать все наши потребности. Вопрос производства снарядов особенно важен, поскольку в Украине нет производства порохов. Этот аспект важен для изготовления боекомплекта. По его словам, каждая страна сегодня занимается собственным вооружением и при этом не имеет желания с кем-то делиться.

Напомним, 29 сентября в Офисе Президента заявили, что Украина намерена производить собственные средства ПВО. Было анонсировано прибытие специалистов, которые будут разрабатывать план по производству оружия на территории нашего государства. Он отметил, что уже есть фундаментальное решение по этому вопросу. Его реализация планируется в ближайшее время.