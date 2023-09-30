Собрались "праздновать": "мэр" Горловки попал под обстрел в 20 км от линии фронта (видео)

Губернатор Ленинградской области подтвердил попадание по объекту между Горловкой и Енакиево. По его словам, там праздновали воссоединение РФ и "ДНР".

29 сентября представитель оккупационной администрации Горловки Иван Приходько попал под обстрел в 20 км от линии фронта. Позже стало известно, что неизвестные ракеты попали по отелю неподалеку от Енакиево. В отеле якобы собрались представители оккупационной власти, которые встретились, чтобы обсудить итоги "выборов". В деталях происшествия разобрался Фокус.

Информацию об обстреле подтвердил Иван Приходько. "Мэр" Горловки уверен, что попал под обстрел РСЗО HIMARS — вроде бы было две ракеты. Утверждает, что потерял машину, но "все живы и никто не пострадал". О месте удара не сказал ничего, лишь отметил, что это "в районе Енакиево".

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В сети один из российских пропагандистов разместил видео с последствиями сегодняшнего обстрела. Заметно здание, у которого снесло верхний этаж. Также в кадр попадает побитое обломками авто.

На видео видно, что поврежденное здание подписано как отель Paradise. Непродолжительный поиск в сети показывает, что это может быть отель в поселке Корсунь на полдороге между Горловкой и Енакиево. Расстояние до линии фронта — около 20 км.

Возможное место попадания в Горловке Фото: DeepState

Губернатор Ленинградской области Александр Дроздов подтвердил удар именно по гостинице "Парадиз". По его словам, там праздновали день "воссоединения" РФ и "ДНР". Вроде бы в отеле проживали строители, которые приехали "восстанавливать" руины — область "курирует" этот регион. Чиновник публикует дополнительные фотографии с места событий.

Отметим, на одном из порталов Ленинградской области РФ указано, что в ресторане при отеле проходила встреча представителей оккупационной власти — главы оккупационной администрации Горловки, Енакиево и нескольких глав районов — они якобы праздновали успешные "выборы". Однако официального подтверждения информации от оккупантов пока нет. Также о возможном обстреле не сообщает украинский Генштаб.

Напоминаем, эксперт по радиотехнике рассказал, что на дроны-камикадзе россияне устанавливают дополнительные блоки. Эти блоки могут отслеживать месторасположение РЛС и систем ПВО. Между тем в Брянской области РФ якобы начала действовать неизвестная ДРГ: представитель легиона "Свобода России" заявил, что ситуация там развивается "динамично".