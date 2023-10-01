Чтобы добились большего успеха: Боррель озвучил условие победы Украины в войне с РФ

Глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз продолжит финансовую поддержку Украины даже несмотря на то, что США не включили в годовой бюджет расходы на поддержку ВСУ.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель во время своего визита в Киев назвал одну из важных составляющих успеха Вооруженных сил Украины на фронте. Об этом сообщает Sky News в воскресенье, 1 октября.

Боррель заявил на пресс-конференции во время визита в Киев, что перед лицом экзистенциальной угрозы для Европы Евросоюз хочет увеличить военную помощь Украине. И это, в свою очередь, сыграет большую роль в успехах украинских военных на фронте.

"Украинцы сражаются со всем своим мужеством и способностями. Если ЕС хочет, чтобы они добились большего успеха, мы должны предоставить им лучшее и большее вооружение", — заявил дипломат.

Глава европейской дипломатии добавил, что Евросоюз также будет внимательно наблюдать за тем, что происходит в Америке в сфере формирования бюджета страны. Ведь Конгресс США поздно вечером в субботу принял законопроект о временном финансировании, в котором не была учтена помощь Украине. Однако несмотря на все эти факторы, ЕС до сих пор готов оказывать всю необходимую помощь Киеву и даже увеличить.

Напомним, 1 октября Жозеп Боррель рассказал о военной помощи для Украины от ЕС. За время полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Евросоюз выделил нашей стране 80 млрд евро помощи, 25 млрд из которых пошли на нужды военных.

Также мы писали о том, что президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом проект бюджета страны, в котором не была учтена помощь для Украины. Таким образом Соединенные Штаты избежали приостановки работы правительства с 1 октября в случае, если бы Конгресс не решил до этого времени бюджетные вопросы.

Помимо внутренних разногласий Белого дома и республиканцев камнем преткновения стало включение в бюджет средств для помощи Украине — несколько конгрессменов заявили, что будут голосовать против принятия бюджета до тех пор, пока он будет включать статьи по финансированию Киева.