ВСУ продвигаются в районе Бахмута, а ВС РФ в Запорожской области и под Купянском, — ISW

Силы обороны пытаются прорвать российскую оборону возле железной дороги на Бахмутском направлении. Захватчики, со своей стороны, на некоторых участках фронта создают сложную систему окопов и тоннелей, включая двухэтажные подземные блиндажи.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных действий на Бахмутском направлении и имеют там продвижение. ВС РФ имеют незначительные продвижения в направлении Купянска и Кременной и на восток от Урожайного. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в отчете за 3 октября.

Ситуация в Луганской области

Российские военные блогеры сообщают, что 3 октября Силы обороны предпринимали попытки продвижения на линии Купянск-Сватово-Кременная и атаковали вблизи Торского и Григорьевки и в Серебрянском лесничестве.

Со своей стороны 3 октября российские войска продвинулись в направлении Купянска и Кременной и продолжили наступление на линии Сватово-Кременная. В частности, оккупанты продвинулись в направлении Кисловки на юго-восток от Купянска и на юго-запад от Кременной.

Ситуация в Донецкой области

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении, а по сообщению российских блогеров постепенно продвигаются в районе Клещиевки и Андреевки, чтобы прорвать российскую оборону возле железной дороги.

Российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута 3 октября, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что ВС РФ безуспешно атаковали вблизи Андреевки.

Оккупанты заявили, что отбили украинские атаки вблизи Красногоровки, а также в Авдеевке и Марьинке (на западной части города).

ВС РФ осуществили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк 3 октября, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб утверждал, что армия РФ осуществила неудачные атаки к востоку от Степного и вблизи Авдеевки, Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки. 2 октября российский агрегатор новостей заявил, что российские войска атаковали в направлении Юровки и продвинулись в районе Степного.

Ситуация на юге

ВСУ продолжали наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области, но не продвинулись 3 октября.

Российские источники утверждают, что ВС РФ провели серию контратак и незначительно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области 2 и 3 октября и продвинулись на 200 метров вглубь и очистили неопределенный лесной участок к востоку от Урожайного. Также военный блогер из РФ утверждал, что россияне продвинулись к балке Грушева во время контратаки после отражения украинской атаки в этом районе. Другой блогер утверждал, что 3 октября ВС РФ атаковали Старомайорское и Урожайное со стороны Приютного и достигли неизвестного успеха в сторону Урожайного.

Также Силы обороны продолжали наступательные операции в западной Запорожской области, но не продвинулись 3 октября. Они атаковали российские позиции на линии Копани-Работино-Вербовое и вблизи Новопрокоповки.

Российские войска продолжали наступательные операции в западной Запорожской области и, как сообщается, продвинулись 3 октября на несколько сотен метров вблизи Работино и Вербового. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно пытались отбить утраченные позиции к западу от Вербового и к юго-востоку от Малой Токмачки.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВС РФ создали сложную систему окопов и тоннелей вблизи Новопрокоповки, включая двухэтажные подземные блиндажи. Федоров заявил, что российские войска также заливают новые траншеи вблизи Токмака.

Ситуация в Крыму

Украинские источники заявили, что оккупационные чиновники в Крыму сообщают о детонации взрывчатки чаще, чем официальные лица в других оккупированных районах. Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что крымские оккупанты ежедневно заявляют о подрывах объектов, но никогда не уточняют, о каких именно объектах идет речь, а по оценкам издания "Суспільне", только в сентябре 2023 года оккупанты сообщили о 25 таких взрывах. Чаще всего сообщали о таких взрывах в Биюк-Онлар, на полигоне Старый Крым, в Армянске, вблизи Керчи и в селах Джанкойского района.

Напомним, что 2 украинских самолета на предельно малых высотах прорвались сквозь российскую систему ПВО на территорию РФ и обстреляли нефтебазу в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что на одном из участков фронта украинские пограничники с помощью маскировочной сетки поймали два российских дрона.