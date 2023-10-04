Высадка десанта в Крыму: в РФ заявили, что захватили пленного, который рассказал о целях ДРГ

Украинская ДРГ якобы пыталась проникнуть на территорию Крыма недалеко от села Еленовка, ее обнаружили российские пограничники в районе мыса "Прибойный".

Российские оккупанты заявили, что уничтожили украинских диверсантов, которые на катерах пытались прорваться на полуостров через мыс Тарханкут в ночь на 4 октября и захватили одного из них в плен. Об этом сообщает российское издание Shot.

"Один из диверсантов, напавших сегодня ночью на Крым, был взят в плен. На допросе он раскрыл цели ДРГ. Пленный заявил, что группа должна была снять фото и видео на фоне флага Украины на территории республики Крым", — пишет издание.

На обнародованных кадрах задержанный мужчина говорит, что работает на ГУР Минобороны, но называет номер воинской части ВСУ, и что их группа направлялась в Крым из Одесской области из населенного пункта Вилково через Дунай. Он сказал, что группа состояла из 16 человек.

В конце видео оккупанты показали кадры с флагом подразделения ГУР "Артан", который якобы указывает, что именно это подразделение прорывалось в Крым, и гражданский бело-синий скутер без каких-либо опознавательных знаков.

Издание сообщает, что украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию Крыма недалеко от села Еленовка, ее обнаружили российские пограничники в районе мыса "Прибойный".

"Около 03:45 при поддержке ВКС было уничтожено 13 диверсантов. При себе у них были винтовки M4 и SCAR (на фото) и осколочные гранаты. Со стороны сотрудников пограничной службы раненых и погибших нет", — пишет издание.

В ГУР Минобороны сообщили 4 октября, что в Крыму спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огневое поражение по целям оккупантов. Детали спецоперации не сообщаются.

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