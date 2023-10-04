"Многопространственные операции": Генштаб ВСУ полностью переигрывает Генштаб РФ, — Ходжес (видео)

Каждый раз, когда очередной беспилотник заставляет аэропорты в Москве останавливать работу, как считает генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, это давление, которое оказывает экономическое и психологическое давление, а это все — часть контрнаступления.

Военное командование Украины оказалось на голову выше российского, поскольку РФ сосредоточена на противодействии украинским сухопутным операциям в то время, когда Украина проводит так называемые "многопространственные операции". Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью "Телевидению Торонто" на YouTube.

По его словам, россияне даже не знают, откуда именно их будут атаковать. Они, как и другие и сторонние наблюдатели, сосредоточены на наземном наступлении Украины. Все внимание фактически приковано к прохождению через минные поля и траншеи на Запорожском направлении.

"Конечно, это является важной частью контрнаступления, но это только одна часть", — пояснил он.

Ходжес уточнил, что украинские войска применяют "многопространственные операции" в войне против РФ. Тактику украинцы переняли у НАТО, в частности у США.

"Украина делает это на глазах у всего мира прямо сейчас", — заявил генерал-лейтенант в отставке.

Бен Ходжес не считает контрнаступление ВСУ провальным. По его словам, наблюдаются одновременно спланированные действия в воздухе, на суше, на море. Не менее важна и реализация соответствующих мероприятий в киберпространстве. Весь комплекс мероприятий создает огромное давление на российский Генштаб. Каждый раз, когда очередной беспилотник заставляет аэропорты в Москве останавливать работу, это давление, которое имеет экономическое и психологическое давление, а это все — часть большой наступательной операции.

"Когда меня спрашивают, как идет контрнаступление, я говорю, что идет оно прекрасно", — сообщил Ходжес.

Напомним, 1 сентября Ходжес раскритиковал призывы уступить Крым России "ради мира". По его мнению, Украина не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Крымский полуостров не будет деоккупирован.