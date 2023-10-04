"У Украины есть собственный сценарий": в ОП ответили критикам контрнаступления ВСУ

Несмотря на усилия России организовать линии обороны, минные поля, расконсервирование старой техники и проведение мобилизационных ротаций, как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, действия Сил обороны Украины являются успешными.

Украинская армия и в дальнейшем эффективно взламывает российскую линию обороны, уничтожает тыловую логистику, отрывает временно оккупированный Крым как транспортный узел от оккупационных группировок, истощает российские резервы. Об этом сообщил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, в Telegram.

Украинские войска и в дальнейшем пошагово продавливают собственный сценарий наступления и навязывают собственную волю на поле боя. Это происходит, несмотря на все усилия России по созданию линий обороны, засорение полей минами, расконсервирование старой техники и проведение мобилизационных ротаций. Действия Сил обороны Украины он считает успешными.

"И все это имеет накопительный эффект", — пояснил Подоляк.

Советник главы Офиса президента считает, что приближается к перерезанию железнодорожного сообщения, без которого удержание всего южного фронта для России станет просто невозможным. Все это происходит часто вопреки военным доктринам, ведь наши войска наступают меньшим количеством и им противостоит гораздо более ресурсный и обеспеченный противник.

Михаил Подоляк пристыдил политиков, которые ради своих интересов пытаются критиковать Украину, поскольку не укладываются в "графики своих избирательных кампаний". Именно украинские войска будут решать, как им действовать.

"На 588-й день войны, мы обсуждаем не российское наступление. Мы обсуждаем темпы наступления Украины и лишь периодически обращаем внимание на пропагандистские крики российских чиновников с требованием к Западу остановить проигрыш России", — добавил Подоляк.

Напомним, 4 октября бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что не считает контрнаступление ВСУ провальным. По его словам, Генштаб ВСУ полностью переигрывает Генштаб РФ. По его мнению, украинские войска применяют "многопространственные операции" в войне против РФ. Тактику украинцы переняли у НАТО, в частности у США.