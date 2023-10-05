В США подтвердили передачу Украине около 1,1 млн конфискованных у Ирана боеприпасов

Центральное командование США заявляет, что продолжит противодействовать "летальной" помощи Ирану и в дальнейшем будет "проливать свет на дестабилизирующую деятельность" страны.

Американское правительство официально подтвердило передачу Украине конфискованного у Ирана оружия. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Центрального командования США.

Известно, что Штаты передали Вооруженным силам Украины около 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм.

В пресс-релизе отмечается, Соединенные Штаты Америки получили право собственности на эти боеприпасы 20 июля 2023 года в рамках гражданского иска Министерства юстиции о конфискации имущества против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В сообщении добавили, что боеприпасы были конфискованы Военно-Морскими силами Центрального командования США 9 декабря 2022 года. Их обнаружили на транзитном судне MARWAN 1.

"Боеприпасы переправлялись из КСИР хуситам в Йемене в нарушение резолюции 2216 Совета Безопасности ООН", — говорится в пресс-релизе.

Пресс-релиз на сайте Центрального командования США

В командовании заявляют, что Штаты полны решимости работать с союзниками и партнерами над противодействием потоку иранской летальной помощи в регионе всеми законными средствами, включая санкции США и ООН, а также посредством запретов.

Центральное командование подчеркивает, что поддержка Ираном вооруженных группировок угрожает международной и региональной безопасности, Силам обороны, дипломатическому персоналу и гражданам в регионе, а также партнерам США.

"Мы продолжим делать все возможное, чтобы пролить свет на дестабилизирующую деятельность Ирана и остановить ее", — добавляют в сообщении.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на официальных лиц США уже сообщали, что Штаты планируют передать Украине тысячи единиц конфискованных иранских боеприпасов. Однако, тогда было неизвестно, какие законные полномочия будет использовать Вашингтон для передачи Киеву изъятого оружия.

Также 2 октября Associated Press сообщили, что в Пентагоне обратились к Конгрессу США с призывом нарастить финансирование помощи Украине, поскольку в противном случае возможны проблемы с ее поставками.

Известно, что у американского оборонного ведомства заканчиваются средства на замену вооружений, которые были переданы Украине.