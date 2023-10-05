Не тот корабль и не в то время: что делать ВМС США с кораблями LCS

В начале 2000-х ВМС США нуждались в дешевых и универсальных кораблях для трех миссий. Им должен был стать LCS, который сейчас начали списывать, потому что его считают неэффективным в потенциальной войне с Китаем.

Корабли LCS стали огромным безвозвратным расходом. За 22-летнюю историю службы его так и не смогли окончательно классифицировать. Об этом сообщает Defense News.

Боевые корабли прибрежной зоны называли "совершенно новым классом корабля ВМС США", "материнским кораблем" для БПЛА, а также "не тем кораблем не в то время". Военно-морские силы выведут из эксплуатации 9 из 35 кораблей LCS, из которых еще 5 брошены. Одному из списанных кораблей даже нет 5 лет — это LCS Sioux City. Досрочное списание будет стоить американскому бюджету почти 7 млрд долларов. Однако эксперты говорят, что альтернативные расходы являются более важными, потому что Пентагон готовится к потенциальной войне с КНР.

"Эти корабли (LCS) были построены для мира, которого больше не существует", — заявил капитан ВМС в отставке Джерри Хендрикс.

В издании ситуацию называют ироничной, потому что флоту надо выводить новые корабли из эксплуатации в попытках расширить флот.

Прибрежный боевой корабль ВМС США Billings — это вариант класса Freedom, построенный компанией Lockeed Martin и способный выполнять надводные боевые задачи Фото: U.S. Navy Photo

Проблемы с проектом LCS были с самого начала в начале 2000-х. Холодная война завершилась, флот вывел из эксплуатации более 200 кораблей с последующими планами списать еще 50 эсминцев и фрегатов. В разработке были эсминец Zumwalt и авианосцы Ford. Однако программы были очень дорогими, чтобы заменить корабли, которые один за другим списывали. Поэтому ВМС нуждались в небольшом боевом корабле, который был бы достаточно дешевым для массовости и достаточно маневренным для миссий низшего уровня.

LCS должен был выполнять три миссии:

противолодочные операции;

надводная война;

минирование.

"Идея была довольно радикальной на то время. Люди не помнят, что ВМС никогда раньше этого не делали", — говорит Боб Уорк, который работал заместителем министра обороны в администрации Барака Обамы.

Кроме этого корабль должен был быть высокотехнологичным, дешевым и быстрым. Однако программа имела неудачи с корпусами, системами для минирования, и другими пакетами оборудования для корабля. Проблемы увеличили расходы. После ряда проблем и сложностей в разработке с 2010 года корабли пошли в серию.

Однако уже весной 2022 года ВМС объявили о плане вывода из эксплуатации девяти кораблей LCS, потому что они не помогут в потенциальном противостоянии Китая и США. Но при этом только недавно Пентагон признал, что корабли соответствуют требованиям армейцев для миссий по минированию и надводной войне.

Напомним, 27 сентября в США возобновили программу подводного шпионажа времен холодной войны.

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