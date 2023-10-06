Взрывы в Белгородской и Курской областях: в РФ заявили об атаке БПЛА (фото, видео)

В Минобороны России заявили, что дежурные средства ПВО якобы сбили семь беспилотников. Местные паблики показали последствия обстрела.

Вечером 5 октября в Белгородской и Курской областях Российской Федерации прозвучали взрывы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в Telegram.

По данным Минобороны РФ около 20:30 дежурные средства противовоздушной обороны якобы уничтожили один беспилотный летательный аппарат над Курской областью.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале подтвердил, что в Курском районе сработала ПВО и призвал местных жителей сохранять спокойствие.

"Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним!" — написал чиновник.

Местные Telegram-каналы уточнили, что взрыв прозвучал в районе проспекта Дериглазова в Курске.

Позже в Минобороны РФ отчитались об уничтожении шести "БПЛА самолетного типа" над Белгородской областью.

О том, что противовоздушная оборона якобы сбила шесть дронов также написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — отметил глава региона.

Местные Telegram-каналы сообщили, что в результате обстрела пострадал автомобиль.

В Белгородской области поврежден автомобиль В Белгородской области поврежден автомобиль Фото: Соцсети

Напомним, по данным СМИ, 5 октября оперативники СБУ организовали атаку дронов на электроподстанцию в Курской области РФ. Инфраструктурный объект обеспечивал электроэнергией военные комплексы в населенных пунктах: Суджа, Любимовка и Глушково.

Ранее, 3 октября, беспилотники атаковали завод "Монокристалл" в Белгородской области, который является одним из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира, используемого, в частности в электронике.