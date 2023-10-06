Присягнул на верность другой: в Кривом Роге геолог "оригинально" уклонился от мобилизации

Уклонист получил повестку, но отказался прибыть в воинскую часть. Суд наказал его годом испытательного срока.

В Кривом Роге на скамье подсудимых оказался мужчина, который отказался от мобилизации. Свой отказ он аргументировал тем, что ранее уже принимал присягу на верность России. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, в этом году в июле криворожанин, который работает геологом, получил мобилизационное распоряжение, по которому должен был явиться в воинскую часть. Впрочем, военнообязанный категорически отказался идти защищать Украину. Свой отказ он объяснил тем, что в 1994 году он учился в Томском университете и там "присягнул на верность РФ".

Свое решение он якобы изменить не может, потому что "присягу дважды не приносят".

В воинской части такую "оригинальность" не оценили и подали на уклониста в суд. Дело рассматривал Ингулецкий районный суд. Геолога приговорили к 3 годам лишения свободы, но изменили этот срок на год испытательного.

Мужчину признали виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период).

Напомним, что пограничники разоблачили масштабную "схему" незаконного выезда украинских мужчин через Молдову в Румынию, которую организовал гражданин Сирии.

Ранее сообщалось, что в Украине осудили мужчину, который уклонялся от мобилизации из-за хронического энуреза.