"Генерал Черешня" бьет оккупантов: в Запорожье создали новый дрон-камикадзе для ВСУ (видео)

Произведенный в Запорожье дрон может летать на расстояние более 10 километров, уничтожая бронированную технику и живую силу противника.

Украинские военные на передовой получили экспериментальные дроны-камикадзе "Генерал черешня", которые разработали волонтеры из Запорожской области. Подробности в своем сюжете рассказал "5 канал".

Дроны изготавливают в Запорожье волонтеры ОО "Лаборатория исследований в сфере обороны". Тестовую партию, в которой 20 беспилотных летательных аппаратов, уже передали украинским военным, выполняющим боевые задачи на Запорожском направлении фронта. После того как дроны покажут себя в условиях реальных боевых действий, военные дадут отзывы и них разработчикам. Еще 30 дронов воины получат от разработчиков в ближайшие несколько дней.

"Мы используем только высококачественные компоненты. У нас выходит уже готовый дрон. На него крепится батарея, которая подключается к этому дрону, и он может работать. Снизу крепится боеприпас", — рассказал журналистам соучредитель ОО "Лаборатория исследований в сфере обороны" Рудольф Акопян.

Он уточнил, что ударный квадрокоптер запорожского производства может летать на расстояние более 10 километров и нести боеприпас весом полтора килограмма. Его задача — уничтожить живую силу и технику противника. Разработчики заверяют в том, что их беспилотник может уничтожать танки, САУ и другую бронированную технику противника. Стоит такой БПЛА 14 тысяч гривен. Свое название — "Генерал Черешня" — он получил в честь одноименного воинского подразделения.

Часть запчастей для "Генерала Черешни" закупается за границей, а часть иженеры-разработчики печатают на 3D-принтере и из листов прессованного карбона. После того как сборка завершена, беспилотный летательный аппарат проходит тестовые испытания. Создатели отправляются на полигон, где и происходит облет техники, им важно понять, насколько хорошо дрон управляется на небольших расстояниях. После этого его оснащают грузом, имитирующим боеприпас, и наблюдают за тем, как высоко может подняться беспилотник и какую скорость он развивает.

Отметим, что основатели производства планируют расширить производство до тысячи дронов в месяц. Таким образом они хотят обеспечить FPV-дронами всех военных на Запорожском направлении.

"Когда мы все это доводим до максимально хорошего результата, мы переходим на сборку таких дронов от 500 до 1000 штук в месяц", — подтвердил медийщикам Рудольф Акопян.

Отметим, что в августе мы писали о том, как украинцы собирают боевые дроны "Хрущ". При разработке беспилотника создатели использовали комбинированную боевую часть, которая может поражать легкобронированную технику и личный состав противника.

А в начале августа стало известно о том, что в Украине разработали дрон-камикадзе "Рубака" с дальностью 500 км. Беспилотники "Рубака" уже используются украинской разведкой и хорошо показали себя в бою. Их стоимость составляет 550 тысяч грн.