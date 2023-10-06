"Необратимый ущерб врагу": Лукашенко угрожает за год вооружиться для современной войны

По словам Александра Лукашенко, белорусская армия будет иметь все необходимое в полном объеме: связь, разведка, беспилотники, ударные в частности и активная защита.

Политик Александр Лукашенко заявил, что примерно через год страна будет обладать всеми необходимыми ресурсами для успешного ведения современной военной деятельности. Об этом Лукашенко сообщил во время поездки в Брестскую область, передает издание Белта.

"Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в частности, активная защита.… Но, обороняясь, мы это будем делать активно. Чтобы в любой момент перейти в наступление, если будет необходимость", — заявил политик.

Одновременно с этим, Лукашенко подчеркнул возможность применения ядерного оружия с целью нанесения "необратимых ущербов" врагу.

"Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести необратимый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет таким, что для них неприемлем", — добавил он.

Напомним, 25 августа Лукашенко заявил, что "Вагнер" продолжит жить в Беларуси. Белорусский политик уточнил, что ядро "вагнеровцев" остается на территории Беларуси, а держать остальную часть бойцов нет никакой необходимости.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не верит в причастность президента РФ Владимира Путина к гибели руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его словам, он никогда не гарантировал безопасность Пригожину.