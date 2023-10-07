"Прибегнет к насилию": Столтенберг объяснил, почему нельзя позволить РФ выиграть войну

Руководитель НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ожидает новых ударов на украинскую энергосистему, а ПВО играет важное значение в защите гражданских.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение Германии о предоставлении Украине еще одной системы Patriot, а также отметил, что нельзя позволить России одержать победу над нашим государством. Об этом он сообщил в интервью Welt.

Глава Альянса приветствовал инициативы Берлина относительно новых поставок оружия. Он также понимает беспокойство относительно того, как поддержка Украины способна повлиять на ситуацию. По его словам, россияне не должны победить, ведь устроят террор в Украине.

"Если Путин выиграет войну в Украине, он, скорее всего, снова прибегнет к насилию", — сообщил он.

Столтенберг отметил, что ожидает новых ударов на украинскую энергосистему. Для спасения украинских жизней противовоздушная оборона имеет решающее значение.

"Поставка оружия — это национальное дело. Я приветствую решительную поддержку Украины со стороны Германии", — отметил он.

ЗРК Patriot для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил 5 октября, что ЗРК Patriot для Украины это единственная система, которая может противостоять практически любым российским угрозам с воздуха. Он предположил, что наше государство получит ЗРК Patriot от Германии накануне зимнего периода. По его словам, немецкие партнеры работают над обеспечением Украины дополнительной системой ПВО. Он отметил, что это также защита Европы и общих ценностей".

Напомним, 27 сентября Столтенберг рассказал о намерениях Путина относительно войны в Украине. По словам генсека НАТО, Россия для стран Альянса является угрозой, самой большой за последние десять лет. На позицию России относительно войны не влияют чувствительные потери, которые она несет на поле боя в Украине.