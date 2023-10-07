"Захват заложников": палестинские боевики назвали одну из целей вторжения ХАМАС в Израиль

Представители ЦАХАЛ заявили о доставке в Сектор Газа десятков израильских заложников, некоторые могут быть уже мертвы. Израильские военные зачищают от боевиков более 20 районов, а к границе с Газой перебросили четыре дивизии.

Боевики палестинской группировки ХАМАС захватывают жителей Израиля в заложники, их точное количество пока неизвестно. Об этом сказал представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), контр-адмирал Даниэль Хагари, его цитирует газета The Times of Israel.

Хагари подчеркнул, что в Сектор Газа доставили десятки захваченных в плен израильтян, часть которых могут быть уже мертвы. Некоторые солдаты армии ЦАХАЛ были убиты в боях, признал военный, но не указал точное число погибших.

По словам Хагари, к границе с Газой перебросили четыре дивизии, которые присоединились к 31-му батальону. Израильские военные ведут тяжелые бои с террористами в 22 районах и хотят зачистить все объекты, добавил представитель ЦАХАЛ.

Газета Jerusalem Post пишет, что в настоящее время террористы ХАМАС держат десятки заложников в кибуце Беери на юге Израиля. Представитель палестинской группировки "Исламский джихад" Давуд Шихаб признал, что одной из целей вторжения в Израиль является захват заложников ради обмена палестинцев, сидящих в израильских тюрьмах.

Напомним, что вторжение палестинских боевиков из Сектора Газа может быть отвлекающим маневром. Мощное нападение возможно с севера страны силами террористической группировки "Хезболла", считает офицер Армии обороны Израиля, редактор отдела "Военный Фокус" Игаль Левин.

Исламские террористы во время атаки на Израиль применяли малые ударные беспилотники. С помощью дронов они атаковали израильские вышки, танки, военные машины и солдат.