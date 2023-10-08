Трижды пытались: глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о неудачных попытках освободить Запорожскую АЭС

Впрочем, Буданов отмечает, что хоть операции и закончились неудачей, но полученный опыт после пригодился при других операциях ГУР.

Украинские разведчики трижды пытались освободить временно оккупированный город Энергодар и Запорожскую АЭС, но все операции завершились неудачей. Об этом в интервью NV рассказал глава ГУР Кирилл Буданов.

Он отметил, что первая попытка была предпринята в августе 2022 года. Тогда спецназ ГУР пересек тогда еще полноводное Каховское водохранилище в районе Энергодара на лодках.

Командир особого подразделения ГУР под позывным "Шаман", который тогда принимал участие в операции, сообщил, что их целью было создание на левом берегу плацдарма, подходящего для дальнейшего освобождения Энергодара и ЗАЭС.

ЗАЭС Фото: ТАСС

Тогда спецназ ГУР был вынужден использовать гражданские лодки и это была их первая подобная операция. Они высадились у Энергодара, но не смогли закрепиться из-за недостатка артиллерийской поддержки.

Они оборонялись полдня, но были вынуждены отступить.

"Для ребят психологически было сложно. Ведь ты ночью плывешь по волнам, вода затапливает лодки, ее нужно вычерпывать, пересаживаться на другие плавсредства – и все это происходит под огнем противника", – вспомнил о первой операции "Шаман".

Спецназ ГУР Фото: BBC

Второй и третий раз попытки также закончились неудачей, хоть ГУР помогали и другие военные, в том числе Вадим Попик, командир Иностранного легиона. В отряде были даже новозеландцы у которых был опыт подобных операций.

Разведчики отмечают, что они набирались опыта, но и ВС РФ тоже – в последний раз российские военные подвели к самому берегу тяжелую военную технику, в том числе танки. Поэтому украинским спецназовцам снова не удалось закрепиться и они отступили.

Но в итоге россияне так и не решились подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, что было у них в планах. Так что часть задачи украинские спецназовцы выполнили.

ЗАЭС Фото: УНИАН

"Энергодарская операция сыграла еще одну важную роль: она дала практические навыки всем – от командного состава до бойцов – как действовать на воде. Этот опыт очень хорошо сейчас применяется и используется. Например, во время высадки в Крыму", – отметил Буданов.

И во время высадки 8 августа 2023 года на левом берегу Херсонской области. Тогда бойцы спецподразделения ГУР заманили в засаду и захватили в плен командира российской разведки по имени Юрия Томова.

Напомним, ранее Greenpeace заявил, что международные регулирующие органы не в состоянии контролировать безопасность на захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что может привести к росту риска "нормализации" опасного ядерного кризиса на станции.

Представители Greenpeace сообщили, что у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слишком мало инспекторов на Запорожской АЭС и их возможности очень ограничены.