Оккупанты боятся перебрасывать катера морем и транспортируют вглубь Крыма, — партизаны (фото)

Агенты "Атеш" зафиксировали транспортировку военного катера, который везли из порта Феодосии вглубь Крыма. Точный тип судна им распознать из-за маскировки не удалось.

Оккупанты в Крыму боятся перебрасывать военные катера морем и нашли другой способ для транспортировки своей техники. В Telegram-канале"Атеш" опубликовали фото действий российских военных.

Захватчики решили перевозить суда по суше. Это якобы им позволяет уберечь технику от атаки украинских спецназовцев, которые все чаще появляются на территории временно оккупированного полуострова.

Агенты "Атеш" зафиксировали транспортировку военного катера, который везли из порта Феодосии вглубь Крыма. Точный тип судна им распознать из-за маскировки не удалось.

"Примечательно, что оккупанты боятся за свои плавсредства даже на восточной стороне полуострова. И правильно делают", — говорится в заметке.

Фото: Telegram/Атеш

Операции ГУР в Крыму

Бойцы спецподразделений ГУР в оккупированном Крыму регулярно проводят высадки. 24 августа, жители оккупированного Крыма сообщили украинским СМИ подробности стрельбы и взрывов возле мыса Тарханкут в западной части полуострова. Анонимный представитель украинской разведки подтвердил, что ГУР реализовало спецоперацию: задание выполнили, погибших не было.

Спецназовцы батальонов "Стугна" и "Братство" в составе спецподразделения "Тимура" Главного управления разведки Минобороны Украины десантировались на территории оккупированного Крыма и вступили в бой с оккупантами. Украинские защитники нанесли врагу огневое поражение.

Напомним, 5 октября в Офисе президента анонсировали новые операции ГУР в Крыму и назвали причину. Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, намекнул, что операций вроде тех, которые вблизи Тарханкута, было несколько десятков или сотен.