Хотели прорваться: ВС РФ задействовали семь ДРГ в Херсонской области, — Гуменюк (видео)

Российское командование "имитирует активность", посылая диверсантов на острова под Херсоном. При этом враг понимает, что форсировать правобережье не способен.

Аналитики Института изучения войны рассказали о текущей ситуации на линии фронта в Украине. В крайнем отчете аналитиков говорится о мерах, которые предпринимают ВС РФ, чтобы остановить продвижение ВСУ в Запорожской области. Также подтвердили успешные действия Сил обороны на разных направлениях. В частности, сообщили об уничтожении складов БК и мест дислокации вражеского войска на Херсонщине. Между тем начальница пресс-службы ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о мерах, принимаемых Силами обороны на юге, чтобы обезвредить российские ДРГ. Об этом офицер заявила в эфире Всеукраинского телемарафона.

"Ситуация остается напряженной, хотя ночь действительно была спокойнее предыдущих", — отметила Гуменюк. По ее словам, в Херсонской области противник пытается маневрировать, пытаясь прорваться через Днепр.

Ситуация в Херсонской области — подробности от командования

Начальница пресс-службы рассказала, что украинские бойцы обнаружили семь российских ДРГ, которые двигались на лодках в районе островов неподалеку от Херсона в устье Днепра. Все вражеские единицы обезврежены, заявила офицер.

Острова на половодье от Херсона Фото: Google maps

Россияне на самом деле планировали не так нападать, как "имитировали активность". Сейчас не рассматривается возможность перехода врага с левого берега на правый, отметила Гуменюк: "адекватные люди вообще не рассматривают". Однако заверила, что Силы обороны на местах: "Наша оборона довольно плотная, поэтому продвижение агрессора не предвидится".

В то же время россияне продолжают обстреливать южные области Украины управляемыми авиабомбами. Враг опасается, что Силы обороны накапливают живую силу и технику, поэтому командование ВС РФ таким образом пытается это предотвратить.

Отметим, в крайнем отчете Генштаба ВСУ рассказали о действиях Сил обороны на Херсонщине: ведение контрбатарейной борьбы и уничтожение складов БК оккупантов. На карте DeepState видно, что бойцы Сил обороны продолжают удерживать два плацдарма на левобережье: у Антоновского моста и в 11 км выше по руслу Днепра. Плацдармы удалось соединить сухопутным коридором, площадью около 6 кв. км.

Ситуация на левобережье Херсонщины по состоянию на 9 октября 2023 года Фото: DeepState

Напоминаем, 7 октября Силы обороны подтвердили удар ВС РФ по Одесской области. Враг применил ракету "Оникс", которая целилась в припортовую инфраструктуру Украины. Дронов-камикадзе Shahed-136 россияне не использовали. Между тем СБУ разоблачили жительницу Херсонщины, которую подозревают в сотрудничестве с оккупационной администрацией. Согласно данным следствия, она заставляла подчиненных выходить на рабочие места и трудиться по приказам РФ.