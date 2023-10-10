Случился "инцидент" и выжили только 70: в РФ всплыл факт гибели 230 российских солдат

Родные погибших оккупантов сообщают об их исчезновении, но не уточняют, где ВС РФ понесли большие потери среди личного состава.

В России всплыл факт гибели более 200 солдат в результате неизвестного "инцидента". Об этом стало благодаря публикации в запрещенной в Украине сети "ВКонтакте" в группе "Внимание, розыск! СВО".

В ленте группы родственники пропавшего оккупанта, который судя по указанным данным успел повоевать в Украине чуть больше месяца, сообщили о его исчезновении 1 октября вместе с сослуживцами.

"Известно, что 1 октября 2023 года произошел инцидент, в котором из 300 бойцов вернулись 70", — говорится в сообщении.

Больше деталей об указанном инциденте не сообщается. Сообщается, что пропавшего оккупанта мобилизовали 17 августа 2023 года из Сургута в России.

Напомним, что на одном из участков фронта в Донецкой области ВСУ разбили российских штурмовиков на бронированной технике и отминусовали их разминировочную машину.

Ранее сообщалось, что украинские штурмовики пошли на штурм вражеских позиций под прикрытием танка, чтобы БТР М113 и БМП CV90 могли высадить бойцов.