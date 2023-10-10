Хамасовцы в упор расстреливали посетителей фестиваля Supernova (видео)

Ужасы, которые пришлось пережить посетителям фестиваля во время нападения ХАМАС, зафиксировали видеорегистраторы автомобилей, стоявших на месте происшествия.

Записи, сделанные видеорегистраторами, показали, что вооруженные террористы ХАМАС в упор расстреливали посетителей фестиваля Supernova. В то же время их жертвы пытались спастись бегством или спрятаться. На одном из видео мужчину насильно вытаскивают из его укрытия. Об этом сообщает The Daily Mail.

Еще один человек притворился мертвым, но затем погиб, когда решил осмотреться. Нападавшие отобрали все его ценные вещи после убийства.

Ужасы, которые пришлось пережить посетителям фестиваля во время нападения ХАМАС, зафиксировали видеорегистраторы автомобилей, стоявших на месте происшествия.

Вооруженный боевик

В общей сложности, на рассвете в прошлую субботу погибли не менее 260 человек. Фестиваль организовали в трех километрах от границы с Сектором Газа.

Расстрел на фестивале Supernova Расстрел на фестивале Supernova Расстрел на фестивале Supernova

Считается, что многих похитили во время атаки, примечательно, что ворвавшиеся боевики стреляли людям по ногам, чтобы не позволить убежать.

На одном из видео боевик, вооруженный штурмовым оружием, по-видимому, требует от испуганной жертвы выйти из укрытия и стреляет в землю.

Спустя несколько секунд он хватает окровавленного молодого человека за шиворот и тянет, судя по всему, чтобы похитить.

На другом видео один из посетителей фестиваля, который, вероятно, притворился мертвым, решил оценить обстановку и высунул голову из-за автомобиля. В считанные секунды боевик в футболке и спортивных штанах подбежал к своей жертве и выстрелил в область головы. Сообщники затем обыскали карманы погибшего.

Видео доступно на YouTube

"Мы слышали сирены и ракеты, десятки ракет, — рассказал 27-летний Миллет Бен Хаим в интервью журналистам. — Мы стали бежать. Не знали, куда, никто не знал, что делать. Я взял ключи от автомобиля своего друга, который был слишком пьян, впихнули как можно больше людей внутрь и быстро уехали. Людей, которые там остались, вероятно убили или похитили".

Видео доступно на YouTube

По его словам, затем уже невозможно было проехать, пришлось бежать через поля. Казалось, что в бегущую толпу стреляли отовсюду.

"Мы бежали около двух часов, пытаясь скрыться. Ползти в зарослях. В конце я понял, что бежать больше нет сил", — рассказал он.

Многих людей террористы похитили, в том числе и 25-летнюю Ноа Аргамани, студентку, которая на опубликованном видео просит не убивать ее.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ устанавливает барьер из танков на границе с Сектором Газа.