"Тела лежали под окнами": семья в Израиле рассказала, как пережила атаку ХАМАС

По словам очевидцев, на соседней с их кварталом улице 20 человек стояли в ожидании минибуса для поездки на Мертвое море. Все они были расстреляны.

Супруги из города Офаким на юге Израиля, который атаковали боевики ХАМАС, смогли спастись во время нападения. Они рассказали о том, что происходило в городе в те страшные часы. Об этом написала в соцсети жительница Израиля Маша Хинич, которая дала временное убежище этим людям.

По ее словам, местные жители не слышали двигателей машин и поэтому уверены, что именно в их двор террористы высадились, воспользовавшись дельтапланами. Это было около 6:30 утра. В это время раздавалась сирена.

"Сразу после этого начали убивать — автоматными очередями тех, кто бежал в бомбоубежище. Тела лежали под окнами. Часть соседей расстреляна — парами, старшие. Те, что помоложе — исчезли", — пересказывает рассказ местных жителей Маша.

По их словам, после первых звуков выстрелов они выбежали на лестничную площадку, но потом услышали, что стреляют уже рядом, поэтому спрятались в квартиру и закрыли дверь. Террористы пытались попасть в квартиру, но не смогли, потому что двери были крепкие, металлические.

"Пара просидела в квартире 5 часов, не двигаясь. Полиция и военные начали появляться где-то через 5-6 часов после атаки. Все это время супруги переписывались по телефону с детьми, которые живут в центре страны.

"Они видели, что у террористов были планшеты с подробным планом их квартала — они просто ходили из двора во двор и "зачищали" территорию. Автоматы у террористов — российского производства (я повторяю слова немолодого человека, который знает, что он говорит). Утром в субботу — на соседней с их кварталом улице — 20 человек стояли в ожидании минибуса для поездки на Мертвое море. Все были расстреляны", — рассказывает Маша.

Напомним, что в течение 3 суток нападения боевиков ХАМАС на Израиль погибло около тысячи человек, почти три тысячи ранены, от 50 до 150 человек стали заложниками. Армия обороны Израиля ликвидировала полторы тысячи нападавших, которых обнаружила на территории страны, при этом восстановив контроль на границе с Сектором Газа.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 октября Армия обороны Израиля заверила, что взяла под контроль периметр в Секторе Газа и планирует наносить удары по базам террористов.