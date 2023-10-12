США не видят, что Россия причастна к нападению ХАМАС на Израиль, − Кирби

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, ХАМАС не смог бы функционировать, если бы не помощь, которую они получают от Ирана.

В администрации президента Джо Байдена заявили, что у них нет доказательств участия России в атаке ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в интервью "Голосу Америки"

"(Как и по Ирану), мы так же не видим никаких признаков, что Россия была каким-то образом прямо задействована в этих атаках", — сказал он.

Представитель Белого дома повторно подтвердил позицию Соединенных Штатов, утверждая, что Иран в определенной степени причастен к атаке ХАМАС на Израиль, указав на долгосрочную поддержку Тегераном этой террористической группировки.

По его словам, никто не отрицает тот факт, что ХАМАС не смог бы функционировать, если бы не помощь, которую они получают от Ирана.

"Что мы говорим, и также говорят наши израильские партнеры, − это то, что мы не видим никаких прямых доказательств того, что они были задействованы непосредственно в этих атаках. Но мы продолжим изучать, мониторить разведывательную картину и доказательства, и увидим, к чему это нас приведет", − пояснил Кирби.

Напомним, что США оправляют в Средиземное море второй авианосец. Окончательное решение о подходе к побережью Израиля Белый дом пока не принял, но судно движется в том направлении, сказал спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Кроме того, глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон возглавит "коалицию возможностей" по подготовке украинских ВВС. Дания и Нидерланды возьмут на себя подготовку пилотов для истребителей F-16, переданных Украине.