"Недостаток воображения": экс-глава MI6 рассказал о причинах провала разведки Израиля, — СМИ

По словам Алекса Янгера, есть две главные причины, из-за которых израильская разведка не узнала о планах нападения боевиков ХАМАС.

Алекс Янгер, бывший руководитель британской разведывательной службы MI6, считает, что властям Израиля не хватило воображения, чтобы предвидеть нападение боевиков ХАМАС. Об этом сообщает Metro.

Как минимум 2300 человек с обеих сторон погибли во время нападение хамасовцев, которые в прошлую субботу прорвали пограничное заграждение. Террористы нападали на израильтян в их домах, на улицах, в том числе и на музыкальном фестивале Sepernova поблизости с границей с сектором Газа.

Янгер заявил, что, по его мнению, есть две главные причины, по которым израильская разведка не знала о планах нападения боевиков.

"Первое, по-настоящему крупные провалы разведок — это на самом деле недостаток воображения", — пояснил он, добавив, что классический пример в этом отношении — атака 11 сентября.

"Исходили не из того предположения, что мы уязвимы перед подобными атаками, а из того, что это, в сущности, невозможно", — отметил он.

По словам бывшего руководителя разведведомства, расположение ЦАХАЛа (Сил обороны Израиля) говорит о том, что возможное нападение из сектора Газа не рассматривалась как угроза.

Скорее всего, у разведки были данные, по которым можно было бы предположить, что атака произойдет. Однако их интерпретировали иначе.

Израиль, возможно, излишне полагался на свои технологические системы безопасности.

Технологии и наборы датчиков на границе, по его мнению, эффективные лишь тогда, когда используются наряду с предположениями о том, как могут действовать люди.

"Технологии показывают действия, а не намерения", — уточнил он.

Напомним, что Израиль для освобождения заложников в секторе Газа может задействовать подразделение Сайерет Маткаль, известное по самой рискованной спасательной операции в истории.

Также сообщалось, что Израиль опубликовал список погибших и захваченных граждан из других стран. Среди них есть и украинцы.