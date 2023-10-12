Россияне активизировались в Серебрянском лесу и наступают на Макеевку, — Луганская ОГА

За минувшие сутки населенный пункт Макеевка российские оккупанты атаковали восемь раз. Вблизи Торского и Серебрянского лесничества украинские войска отбили 15 наступлений.

Российские войска активизировались в Серебрянском лесничестве Луганской области, а на Макеевку только за последние сутки пытались наступать восемь раз. В Telegram 12 октября глава Луганской ОГА Артем Лысогор сообщил подробности.

Наступательные действия на Макеевку не прекращаются. В результате обстрелов пострадал 86-летний мужчина. Пострадавшего правоохранители доставили в безопасный регион. По словам главы ОГА, остались люди и в других селах вблизи линии фронта. Они не соглашаются выезжать.

"Только за вчера россияне совершили восемь таких попыток", — прокомментировал руководитель ситуацию вблизи Макеевки.

Также враг активизировал наземные наступления в Серебрянском лесничестве. Подробности боев он не назвал.

По информации Лысогора, российские войска нанесли более 10 ударов по позициям Сил обороны с авиации в районе Белогоровки. От минометных и артиллерийских обстрелов пострадали, в частности, Невское и Белогоровка.

Лысогор сообщил, что оккупанты заявляют и о готовности к осенне-зимнему периоду. По его словам, в городах, которые оккупанты захватили в прошлом году, из-за разрушенной инфраструктуры тепла не будет.

Бои на Луганщине — данные Генштаба ВСУ

В утреннем отчете за 12 октября генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские войска на Лиманском направлении сдерживают наступление противника в районах Макеевки. Мероприятия по обороне организованы и вблизи Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. В этой локации украинские защитники отбили более 15 атак врага.

Напомним, 4 сентября ВСУ показали видео боев в Серебрянском лесу. Украинские бойцы обстреляли вражеские позиции из гранатометов, а за попаданиями в цель активно следит аэроразведка.