Родственники скорбят об ирландском "ангеле", которая погибла от рук террористов ХАМАС (фото)

По словам ирландского дипломата Мишеля Мартина, на выходных появились сообщения о том, что гражданка Ирландии числится среди сотен пропавших без вести. И еще оставалась надежда.

Родственники и официальные лица подтвердили гибель во время нападения боевиков ХАМАС 22-летней Ким Дамит, у которой есть ирландские и израильские корни. Девушка погибла на музыкальном фестивале на юге Израиля — одно из первых мест, которые атаковали боевики ХАМАС. Об этом сообщает RTÉ.

Ее сестра Лаура написала о трагедии в Facebook, назвав ее "нашим ангелом, нашим цветком".

"Ким, моя кровь. Которую убили проклятые террористы", — говорилось в публикации.

В интервью ирландским журналистам другие родственники погибшей поблагодарили тех, кто поддерживал семью.

Министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин с ощущением "огромной печали" также сообщил о гибели девушки.

По его словам, когда на выходных появились сообщения о том, что гражданка Ирландии числится среди сотен пропавших без вести после террористического нападения ХАМАС, все же оставалась надежда увидеть ее живой.

Сообщение ирландского министра

"Новость о том, что эта надежда угасла опустошает. Любой, кто посмотрит на фотографию Ким в СМИ за последние несколько дней, будет поражен ее энергией; молодая 22-летняя женщина, у которой впереди вся жизнь", — написал министр.

Он добавил, что представители правительства Ирландии поддерживают близких Ким.

"Мы вместе с ними в их горе, — сказал министр. — Наши мысли остаются со всеми семьями тех, кто погиб, кто получил ранения или пропал без вести во время этих ужасных событий".

Напомним, что бывший глава британской MI6 объяснил причины провала разведки Израиля недостатком воображения.

Также сообщалось, что Украина организовала эвакуационный рейс из Израиля, на воскресенье готовится еще один. В то же время больше ста украинцев находятся в секторе Газа.