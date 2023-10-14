В США считают, что Азербайджан скоро может начать вторжение в Армению, — Politico

По словам журналистов, Госдепартамент ищет возможности привлечь Азербайджан к ответственности за военную операцию на территории Карабаха.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил американских политиков о том, что в течение нескольких недель Азербайджан может вторгнуться в Армению. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, это предупреждение указывает на глубину обеспокоенности администрации президента США Джо Байдена операциями Азербайджана в Карабахе и возможностью расширения конфликта.

Сообщается, что в телефонном разговоре 3 октября американские законодатели потребовали от Блинкена принять меры против президента Азербайджана Ильхама Алиева в ответ на вторжение в Карабах в сентябре. Госсекретарь ответил, что Госдепартамент ищет возможности привлечь Азербайджан к ответственности и не планирует продлевать действие документа, который позволяет США оказывать военную помощь Баку. Он добавил, что США видят возможность вторжения Азербайджана на юг Армении в ближайшие недели.

Однако, как говорится в материале, Блинкен выразил уверенность в продолжающихся дипломатических переговорах между Арменией и Азербайджаном.

"Еще два человека подтвердили, что состоялся брифинг по ситуации в Азербайджане, но не сообщили подробностей", — отметили журналисты.

В Госдепе США отказались комментировать этот разговор Блинкена с законодателями, однако заявили, что Штаты поддерживают территориальную целостность Армении и хотят, чтобы конфликт с Азербайджаном завершился посредством переговоров.

Напомним, что 28 сентября сообщалось, что "Нагорно-Карабахская Республика" официально прекращает свое существование. Населению региона, включая тех, кто находится за пределами анклава, будет предоставлена возможность ознакомиться с условиями реинтеграции, озвученными Азербайджаном.

Затем 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию, где фактически признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Европейские лидеры заявили, что остаются преданными всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета.