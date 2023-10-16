Отдельные ИПСО: разведка объяснила, как РФ использует ситуацию в Израиле против Украины (видео)

Главное управление разведки МОУ отмечает, что ежедневно появляются подтверждения взаимодействия Кремля с террористической организацией ХАМАС. В частности, речь идет о передаче трофейного оружия.

Москва пытается использовать ситуацию в Израиле, где идут активные боевые действия. На международном уровне Российская Федерация проводит информационно-психологические операции, направленные против Украины. Об этом 15 октября сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире канала "Мы Украина".

"В РФ используют террористические атаки по Израилю, с одной стороны, с целью реализации отдельных информационно-психологических операций против Украины на международном уровне, с целью использовать события и атаки в Израиле против Украины, ослабить международную поддержку — это факт", — отметил Юсов.

По словам Юрия Юсова, появляются подтверждения взаимодействия Кремля и террористической организации ХАМАС. При этом передача трофейного оружия, которое в итоге оказалось в руках боевиков, "состоялась раньше террористических атак в Израиле", отметил сотрудник ГУР.

"Много таких фактов появляются каждый день. Вот видео событий 7 октября, во время террористических атак в Израиле, там четко звучит русская речь, говорит также о новых элементах вовлеченности России в этих событиях и взаимодействиях с ХАМАС", — отметил Юсов.

Представитель ГУР уверен, что союзники не забыли о нашей стране и Киев будет продолжать получать поддержку.

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Также, 16 октября Фокус сообщал, что Байден поддержал уничтожение ХАМАС. По словам американского президента, важно, чтобы в Секторе Газа осталась палестинская власть как основа создания государства Палестина.