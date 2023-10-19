Интригующая история: как Йемен получил истребители F-5E Tiger II (фото)

Йемен был разделен на Северный и Южный. Первый поддерживался Штатами и Саудовской Аравией, а второй — СССР. Во время гражданских войн США решили передать Йемену F-5E. История не обошлась без Тайваня.

Во время холодной войны авиапарк Йеменской Арабской Республики был известен полетами на советских истребителях МиГ-17 и МиГ-21. Однако менее известным фактом является то, что страна также имела американские самолеты F-5E Tiger II. Историю приобретения истребителей рассказывает издание The War Zone.

Приобретение F-5E Tiger II неразрывно связано со Второй йеменской войной марта 1979 года. Исторически Северный Йемен был частью Османской империи, а Южный Йемен частью Британской империи. Северный Йемен был признан суверенным государством в 1948 году в США, а позже страна была определена как Йеменская Арабская Республика. Южный Йемен признали позже, в 1967 году. Страна была связана с СССР и называлась Народно-демократической Республикой Йемен. Поэтому в 1962-1970 годах между двумя частями страны велась ожесточенная гражданская война, в которой победил Север.

Карта, как был разделен Йемен

Затем в начале 1979 года началась вторая война. США решили помочь Северному Йемену и предоставить военное оборудование за средства Саудовской Аравии. Помощь включала 12 истребителей F-5E, при этом 8 из них производили для Эфиопии. Другие 4 специально построили для Йемена. Кроме этого передали 50 БТР М113, 302 ракеты Sidewinder, 60 танков М60 и прочее. Тогдашний президент США Джимми Картер менял политику страны на Ближнем Востоке. Было решено увеличивать военное присутствие в Персидском заливе. Например, Саудовской Аравии продали 12 истребителей F-15.

"Мы сказали этим странам вещи, о которых они не слышали в течение длительного времени, а именно, что Соединенные Штаты глубоко заинтересованы в Ближнем Востоке, мы обеспокоены тем, что делает Советский Союз, мы намерены участвовать", — говорил тогдашний министр обороны Гарольд Браун.

Итак, на дворе было 28 февраля 1979 года. Тогда Южный Йемен напал на Северный с самолетами МиГ-21 и Су-22. США рассматривали войну как серьезную угрозу для нацбезопасности. Первые истребители F-5E прибыли на шесть недель раньше запланированного срока, тогда в Северном Йемене не было ни летчиков, ни ресурсов для эксплуатации. Саудиты пытались найти иностранных летчиков, чтобы они обучили йеменцев. При посредничестве США и Саудовской Аравии на помощь пришли тайванцы, которые помогли в обучении. Тайвань имел большой опыт эксплуатации F-5E, первые из которых прибыли на вооружение в мае 1975 года.

F-5E до сих пор в строю Йемена

Вторая йеменская война быстро закончилась 19 марта 1979 года. В целом конфликт длился три недели и два дня. Тайванцы остались в стране на более длительное время. До 1985 года 112-я эскадрилья состояла в основном из тайванцев. В 1990-м году два Йемена стали одной страной Йеменской Республикой.

Самолеты F-5E за свое время сбили по меньшей мере один МиГ-21 в воздушном бою ракетой Sidewinder. Управлял истребителем майор Наби Али Ахмад. Позже F-5E использовались в различных конфликтах. По состоянию на сейчас Йемен имеет в строю 11 истребителей F-5E и 2 учебно-тренировочных F-5B.

Напомним, 10 октября в Индии совершил свой последний полет истребитель МиГ-21, который был определяющим самолетом для страны.

17 октября китайский истребитель J-10 опасно перехватил канадский самолет.