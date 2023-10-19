Швеция планирует передать Украине истребители Gripen в ближайшее время, — Politico

По словам журналистов, отправка самолетов может занять до года, прежде чем они окажутся в Украине, поскольку пилоты и инженеры будут нуждаться в обучении с незнакомыми системами.

В настоящее время в Швеции активно ведутся дискуссии о возможной поставке истребителей Gripen в Украину со стороны шведского правительства. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, решение Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов передать Украине истребители F-16 сделало вопрос о передаче истребителей Gripen со стороны шведского правительства более актуальным и обсуждаемым.

В случае, если Швеция примет решение о поставке самолетов, специалисты предполагают, что процесс займет около года на подготовку и доставку, прежде чем эти самолеты окажутся в Украине. Этот временной отрезок объясняется тем, что пилоты и инженеры потребуют обучения для работы с незнакомыми системами и адаптации к новой технике.

Отмечается, что истребители Gripen могут предоставить значительную помощь Украине в обеспечении контроля над своим воздушным пространством, поскольку они считаются относительно доступными по стоимости и легкими в обслуживании. Кроме того, эти самолеты способны работать с более короткими и узкими взлетно-посадочными полосами, включая импровизированные полосы на прямых участках автомагистралей.

Это уменьшает риск скопления самолетов на большой базе и их уничтожение в результате одной вражеской атаки. К тому же, самолеты имеют специальное оборудование для противодействия российским истребителям и радарным системам класса "земля-воздух".

Что известно о шведских истребителях JAS Gripen

Saab JAS 39 Gripen – это многоцелевой истребитель четвертого поколения шведского производства. Разработка самолета началась в 1979 году, а первый самолет поднялся в небо в 1988 году. С тех пор шведские истребители были проданы в Чехию, Венгрию, ЮАР и Таиланд. Позже закупить JAS 39 решила Бразилия.

Боевые и технические характеристики JAS 39 Gripen:

максимальная скорость на большой высоте – 2130 км/ч;

скорость на уровне моря – 1225 км/ч;

боевой радиус действия – 700 км (с полезной нагрузкой 2 тонны);

27 мм пушка Mauser BK-27;

боекомплект 120 снарядов.

Напомним, в сентябре украинские пилоты прошли подготовку на шведских истребителях Gripen. Подготовка включала испытательные полеты как на самолете, так и на тренажере, а также инструктажи для наземного персонала.

Ранее Фокус писал о том, что тестирование украинскими летчиками шведских истребителей Gripen является одним из трех шагов для получения Украиной самолетов. В ОП объяснили, что еще нужно для получения шведских истребителей.