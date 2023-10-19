Посидит в СИЗО: суд арестовал военкома, который "мобилизовал" футболистов, — ГБР

Командир роты охраны из Ивано-Франковска три года руководил футболистами, которые на самом деле не служили в армии. Теперь ему грозит тюрьма на срок до 12 лет.

В ГБР сообщили о решении суда об избрании меры пресечения работнику ТЦК из Ивано-Франковской области. Мужчину подозревают в помощи группе футболистов местной команды, которые хотели уклониться от настоящей мобилизации. Лычаковский районный суд постановил, что фигуранта арестуют, но он имеет право выйти под залог размером более 200 тыс. грн. О ходе дела военкома рассказала пресс-служба ведомства.

Львовский судья решил, что военком — командир роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК и СП — отправляется под арест. Однако он может избежать визита в СИЗО, если оплатит залог в размере 214 тыс. грн. Также его временно отстранили от исполнения обязанностей.

Отмечается, что мужчине объявлено подозрение по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса — превышение служебных полномочий человеком, который находится на войсках, причем действия совершены во время военного положения. Если признают его вину, то могут наказать тюремным заключением на срок от 8 до 12 лет.

Мобилизация в Украине: детали дела военкома и футболистов

18 октября Фокус сообщил о событиях в Ивано-Франковской области: речь шла о возможных нарушениях, совершенных военкомом из Прикарпатья. Согласно сообщению пресс-службы ГБР, работников ТЦК, который командовал ротой охраны Ивано-Франковского военкомата, устроил к себе на службу семерых граждан — футболистов и тренеров местной команды.

Однако мужчины на самом деле не проходили военную службу, выяснили следователи. Зато исправно получали средства, которые государство платит бойцам Сил обороны. Таким образом за 1100 дней "фиктивного" пребывания в армии они положили в карман почти 1,5 млн грн.

Отметим, 1100 дней — это около 36 месяцев, то есть 3 года. Итак, "служба" началась задолго до начала полномасштабного вторжения — в 2020 году (ориентировочно). Кроме того, можно посчитать, сколько же "заработали" спортсмены: получали около 6 тыс. ежемесячно благодаря тому, что "числились" в ВСУ.

Сейчас ГБР не уточнило, выдвинуты ли подозрения спортсменам, которые неправомерно получали деньги от государства.

Напоминаем, в Тернополе произошел инцидент с местными работниками ТЦК. В СМИ опубликовали видео, на котором группа военных заталкивала в машину гражданского мужчину. Позже выяснили, что это сотрудники Терцентра комплектования, которые позже еще и избили группу задержанных. 13 октября фигурантам уголовного производства объявили о подозрении.