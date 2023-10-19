Атака на больницу в Газе: в европейской разведке сообщают о не более 50 погибших, — СМИ

Израиль отрицает свою причастность к атаке на больницу. Это признали в США, Великобритании и многих других государствах. Разведывательное сообщество США оценивает количество жертв на уровне от 100 до 300 погибших.

В результате взрыва в больнице Аль-Ахли в городе Газа, который произошел вечером 17 октября, погибли не менее 50 человек. Об этом сообщает израильское издание newsru.co.il со ссылкой на источники в европейской разведке. —

"Источник в европейской разведке сообщает, что в результате взрыва в больнице в Газе погибло несколько десятков человек, а не около 500, как об этом заявил ХАМАС. По словам источника, в результате взрыва погибли от 10 до 50 человек", — говорится в сообщении.

Израиль отрицает свою причастность к атаке на больницу, указав, что ракету выпустила группировка "Исламский джихад", и она сработала нештатно. Эти объяснения признали достоверными в США, Великобритании и многих других государствах.

Израиль также поставил под сомнения сообщения властей в Секторе Газа, которые утверждали, что при взрыве погибли более полутысячи человек, правда потом данные подкорректировали и заявили о 471 погибшем.

Представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус также опроверг данные ХАМАС, спросив: "Где все тела?"

По сообщению CNN, разведывательное сообщество США оценивает количество жертв на уровне от 100 до 300 погибших.

Изображения больницы после удара, опубликованные группой спутникового мониторинга Maxar показывают, что здание больницы и близлежащие дома выглядят неповрежденными и указывают на то, что удар пришелся на автостоянку на территории больницы.

Удар по больнице в Газе

17 октября под удар попала больница Аль-Ахли в Газе, в результате чего погибли около 500 человек. После этого арабские страны всколыхнули протесты. Руководитель правительственной медиаслужбы в осажденном прибрежном анклаве Салам Маруф обвинил израильскую армию в том, что та нанесла авиаудар по арабской больнице.

В Армии обороны Израиля заявили, что не наносили удар по больнице в Газе. В нее якобы попала ракета, которую неудачно запустил "Исламский джихад".