Доставляют прямо в окопы: все больше солдат ВС РФ употребляют наркотики на передовой, — росСМИ

Периодически российских воинов уличают на употреблении мефедрона или солей и отправляют не под суд, а в штурмовые отряды "Шторм", где вместе с завербованными на войну заключенными, бросают на первую линию фронта.

Тысячи военных ВС РФ употребляют наркотики, как в тылу, так и на передовой. Каждый 10-й курит марихуану в зоне боевых действий, многие употребляют и более сильнодействующие вещества. Наркокурьеры на оккупированных территориях возят мефедрон и "соли". Об этом пишет российское издание "Верстка".

На позициях россиян находят шприцы и "бульбуляторы". Также немало российских воинов попадают в медучреждения с передозировками.

Ролик с военными, употребляющими наркотики, в августе этого года опубликовал телеграм-канал "МОБИЛИЗАЦИЯ I Новости". Удалось выяснить, что ролик сняли мобилизованные из батальона 1822 года в Херсонской области. Оператор — мобилизованный из Подмосковья Владимир Козлов. В начале августа 2023 года он попал в украинский плен. "Верстка" подтвердила его личность. Вероятно, видео с употреблением гашиша изъяли с телефона Козлова именно в плену.

Где берут наркотики

Большинство собеседников "Верстки" говорят, что наркотики на оккупированных территориях и возле фронта достать легко. По словам одного из солдат — "как в Лас-Вегасе".

В основном запрещенные вещества, по словам контрактников, продают местные жители. Могут привезти прямо в окопы. Такие курьеры, как правило, тоже из местных и берут за свои услуги дороже — из-за рисков. Некоторые оккупанты пользуются другими каналами поставок — через сослуживцев и волонтеров — или привозят наркотики в зону боевых действий сами. Могут взять в госпитале, где закладку оставляют друзья.

Какие наркотики употребляют оккупанты

Реклама "солей" распространена в Донецке, и Мариуполе и даже Рубежном в Луганской области, которое меньше чем в 20 километрах от линии фронта.

По сообщению издания, цены в телеграм-магазинах выше, чем в Москве. Российские контрактники и мобилизованные могут покупать наркотики по высоким ценам благодаря выплатам от государства, которые приходят им на карты "Мир". Купить наркотики через телеграм-боты можно переводом с карты на карту.

"Верстка" подсчитала, что на "новых" территориях, оккупированных Россией наркотики стоят в два с половиной раза дороже. После оккупации цены на наркотики выросли в 6 раз. Если раньше один грамм альфы или мефедрона можно было купить в ботах, начиная с примерно 400 гривен, то сейчас цены на эти вещества начинаются примерно с 6000 рублей.

Новые наркоторговцы пришли на оккупированные территории за российскими войсками. Например, уже с апреля 2022 года в Херсонскую область "зашли разного класса барыги из Крыма, Краснодара и горных районов".

С июля 2022 года в Херсонскую область начали завозить героин. После этого зафиксировали несколько смертей среди оккупантов от передозировки. Также россияне покупают "траву" у цыган. Ее на Херсонщине после оккупации начали продавать открыто, вместе с сигаретами. Грамм "травы" взлетел в цене после 24 февраля.

На херсонский наркорынок летом 2022 года зашли наркоторговцы из "народных республик" с "синтетикой". В оккупированном Херсоне даже был магазин под названием "Республика", где продавали синтетические наркотики. Заведение проработало до деоккупации города.

Сейчас "Республика" продает наркотики в оккупированных Мелитополе и Бердянске.

Используют для расслабления российские вояки и лекарства — сильнодействующие препараты им продают без рецептов. Очень много есть барбитуратов.

Оккупанты употребляют также так называемые противотревожные препараты вроде "Лирики", где есть действующее вещество, которое сдерживает эпилептические приступы, вызывает эйфорию и расслабление.

В приграничных к Украине областях участились случаи задержаний фармацевтов, которые без рецептов продают и фасуют в стаканчики из газеты "Лирику" и "Тропикамид".

Как наказывают оккупантов за употребление наркотиков

Как пишет "Верстка", проверок на психоактивные вещества "за лентой" почти нет, особенно на передовой.

Периодически российских воинов уличают в употреблении мефедрона или солей и отправляют на передовую, а не под суд. Об этом свидетельствуют решения гарнизонных судов в 12 южных регионах, граничащих с Украиной, — Ростовская, Воронежская и Брянская области — и в аннексированном Крыму.

В решениях судов в первой половине 2022 года преимущественно встречается марихуана, ближе к концу 2022 года и в 2023 году в делах все чаще фигурируют синтетические наркотики. В подавляющем большинстве случаев суды прекращали дела и направляли материалы дела командирам воинских частей, чтобы те сами наказали военнослужащих.

Одним из таких наказаний стала отправка военных в штурмовые отряды "Шторм", где тех, вместе с завербованными на войну заключенными, бросают на первую линию фронта.

Напомним, что количество приговоров по обвинениям в убийстве среди ВС РФ выросло в шесть раз, приговоров за вождение в состоянии опьянения стало втрое больше, а обвинений за хранение наркотиков — в полтора раза.

Ранее сообщалось, что из танкистов ВС РФ делают штурмовиков, а отказников удерживают в заброшенном доме в селе.