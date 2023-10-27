Пострадали 6 человек: на территории Египта упали дрон и снаряд, — Reuters

По словам журналистов, БПЛА попал в здание, прилегающее к больнице, в городе Таби, а снаряд попал возле электростанции в пустынном районе города Нувейба.

Во время военных столкновений между ХАМАСом и Израилем в двух курортных городах Египта произошли взрывы. По последней информации, шесть человек пострадали. Об этом сообщает издание Reuters.

По словам полковника Гариба Абдель-Хафеза, представителя египетской армии, рано утром "неустановленный беспилотник" попал в здание, примыкающее к больнице в городе Таба. Город Таба, в свою очередь, находится на границе с Израилем.

Еще один снаряд попал недалеко от электростанции в безлюдном районе города Нувейба, что находится приблизительно в 70 километрах от границы.

На данный момент ответственность за инцидент не была взята ни одной из сторон.

Стоит отметить, что Таба и Нувейба, находящиеся на Синайском полуострове в Египте, являются известными и популярными курортными городами.

Согласно заявлению Пентагона, в период с 17 по 24 октября военные базы США в Ираке и Сирии были 13 раз атакованы дронами и ракетами.

По информации NBS News, 20 американских военнослужащих получили незначительные ранения 18 октября при атаке на военную базу Эт-Танф в Сирии. В тот же день еще четырех американских солдат незначительно ранили во время нападения беспилотников на базу Аль-Асад в западном Ираке.

Американские военные готовятся и к защите своих баз, и к реагированию на атаки, в случае необходимости. Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, сегодня, 27 октября, был отдан приказ нанести высокоточные удары по двум объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на востоке Сирии.