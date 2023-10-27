Берут людей с ампутированными конечностями: экс-бойцы "Вагнер" присоединяются в Росгвардию, — росСМИ

Согласно объявлению, набор открыт для людей, которые ранее не участвовали в войне в Украине, не служили в армии и лиц с ВИЧ и гепатитом.

Боевикам, которые ранее служили в ЧВК "Вагнер", предложили заключить контракт и присоединиться к новому наемному подразделению, которое входит в состав Росгвардии. Соответствующая информация появилась в чатах родственников экс-членов ЧВК, однако позже была удалена, сообщает российское интернет-издание "Важные истории".

По словам администратора одной из групп, сообщение изначально было опубликовано с ошибкой, поэтому он "ожидал уточнения".

Объявление о наборе в Росгвардию

Согласно объявлению, набор открыт для тех лиц, которые ранее не участвовали в войне в Украине, а также тех, кто не служил в армии и людей с ВИЧ и гепатитом. Последних, по данным издания, ЧВК ранее собирала в отряд "Амбрела".

Кроме того, новое подразделение Росгвардии готово рассмотреть кандидатуры людей с ампутированными конечностями "в индивидуальном порядке".

В заметке уточняют, что выплаты в 99% будут проводить сразу на банковскую карточку.

"Росгвардия желает избежать ошибки МО, содержащей десятки добровольческих формирований с "мертвыми душами". Командиры подразделений получают финансирование на полный штат, на самом деле от штата не более 30%", — говорится в заметке.

"Условия такие же, как и в ЧВК "Вагнер": детали

Журналисты издания позвонили по номеру, указанному в объявлении. Как пояснил собеседник, он представляет "единственный отряд, который имеет официальный договор с Росгвардией".

"Тренируемся не в Молькино (в заметке указан поселок Казацкие Лагеря в Ростовской области), а в основном условия все те же, как и у ЧВК "Вагнер". У нас ребята все опытные, и все обмундирование свое", — заявил собеседник.

Казацкие Лагеря в Ростовской области

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что российская армия оказалась не способна взять Авдеевку, поэтому руководитель Минобороны Сергей Шойгу бросил в бой наемников из ЧВК "Вагнер".

Также представитель юридического департамента МОУ Максим Тимочко рассказал, что членов ЧВК "Вагнер" и ее руководителей среди высшего военно-политического руководства РФ можно наказать за международные преступления на нескольких уровнях.